В Черногории проходит решающий тур выборов президента

Оба претендента на высший государственный пост занимают прозападную позицию. В то же время наблюдатели полагают, что исход голосования может полностью изменить политический ландшафт Черногории.

В Черногории в воскресенье, 2 апреля, проходит второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют давний глава государства Мило Джуканович и проевропейский экономист Яков Милатович. Оба политика занимают прозападные позиции, но Милатович выступает также за тесные связи с Сербией и является приверженцем Сербской православной церкви.

В ходе первого тура выборов, состоявшегося две недели тому назад, президент Джуканович получил 35 процентов, а Милатович - 29 процентов голосов. В то же время 36-летнего экс-министра экономики Черногории Милатовича сейчас поддерживает весь просербский лагерь, поэтому наблюдатели полагают, что у него более высокие шансы на победу в решающем туре.

Смена политического ландшафта в Черногории

Президент в Черногории выполняет преимущественно церемониальные функции, но 62-летний Джуканович и его Демократическая партия социалистов доминируют в политической жизни страны уже многие десятилетия. Проигрыш Джукановича будет означать утрату последней властной позиции в Черногории после того, как его партия на парламентских выборах два года тому назад потерпела поражение от коалиции просербских и реформаторских сил.

Мило Джуканович в 2006 году добился независимости Черногории от Сербии, а в 2017 году привел свою страну в НАТО, но его правление часто омрачалось скандалами вокруг коррупции и кумовства. Поэтому в Черногории ясно ощущается запрос на новых, не запятнанных скандалами политиков. Победа Милатовича будет означать коренное изменение политического ландшафта Черногории, отмечает агентство AFP.

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