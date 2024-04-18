В Чернигове завершена спасательная операция: 18 погибших

В результате российского ракетного удара по центру Чернигова, погибли 18 человек, 78 получили ранения, в том числе 4 ребенка. Трех местных жителей удалось спасти из-под завалов.

Украинские спасатели утром в четверг, 18 апреля, завершили в Чернигове поисково-спасательную операцию после нанесенного накануне российского ракетного удара. "18 погибших, 78 раненых в результате теракта врага. На стационарном лечении находятся 37 человек. Вся необходимая помощь оказывается в местных учреждениях здравоохранения, необходимыми лекарствами обеспечены", - написал в Telegram глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По данным МВД Украины, среди пострадавших при российской атаке - четыре ребенка. Из-под завалов удалось спасти трех человек.

Удар по центру Чернигова войска РФ нанесли утром 17 апреля. По данным украинских властей, были применены три крылатые ракеты "Искандер".

Россия атаковала ракетами Чернигов To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Обращаясь в тот же день к участникам специального заседания Европейского совета, президент Украины Владимир Зеленский рассказал , что в результате ракетного удара по гражданской застройке "повреждены многие жилые дома, больница, полностью разрушена гостиница". Глава украинского государства призвал европейских партнеров предоставить Киеву больше средств ПВО, чтобы он мог эффективнее противостоять российской агрессии.