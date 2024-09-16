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В центре Кельна прогремел взрыв, есть пострадавший

Ольга Лебедева
16 сентября 2024 г.

В Кельне проходит крупномасштабная полицейская операция, перекрыт участок внутреннего транспортного кольца. По данным СМИ, взрыв прогремел в здании ночного клуба.

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Полицейские на месте взрыва в Кельне
Полицейские на месте взрыва в КельнеФото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

В Кельне проходит крупномасштабная полицейская операция после того, как ранним утром в понедельник, 16 сентября, в центре города прогремел взрыв. На несколько часов был закрыт для движения участок внутреннего транспортного кольца - улица Гогенцоллернринг между площадями Рудольфплац и Фризенплац, сообщила полиция

Пострадал один человек

Правоохранители призвали избегать района проведения операции. По данным полиции, в результате взрыва пострадало одно здание, один человек получил легкие ранения. Следствие предполагает, что речь идет о преднамеренных действиях злоумышленников, указал представитель полиции Кельна.

В настоящее время изучаются записи с камеры наблюдения и фиксируются следы предполагаемого преступления. Улица Гогенцоллернринг поздним утром была вновь открыта для движения.

Как отмечает газета Kölner Stadtanzeiger, на место инцидента были вызваны пожарные, но необходимости в тушении пожара не было. По данным издания, взрыв произошел в ночном клубе Vanity Club Cologne. Первоначально было неясно, имела ли место целенаправленная атака.

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