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Обыски в ГерманииФото: Alex Talash/dpa/picture alliance
ПреступностьГермания

В ФРГ и других странах ЕС проведена операция против мафии

Ольга Лебедева
1 ч. назад

В нескольких странах Европы проведены обыски по делу калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета". В Германии задержаны 30 человек, в Италии - 108.

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Полиция Германии и ряда других европейских стран при участии Европола и Евроюста провела крупномасштабную операцию против итальянской мафиозной группировки "Ндрангета". В обысках утром в среду, 3 мая, участвовали правоохранительные органы ФРГ, Бельгии, Франции, Италии, Португалии и Испании.

В Германии - обыски в 5 федеральных землях

В Германии операция проходила в пяти федеральных землях - Баварии, Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре и Тюрингии, в ней участвовали более 1000 человек, сообщили прокуратуры в Кобленце, Дюссельдорфе, Саарбрюккене и Мюнхене, а также земельные ведомства уголовной полиции. После обысков в жилых и служебных помещениях были задержаны более 30 человек, указывает агентство AFP.

В частности, в Северном Рейне - Вестфалии на западе ФРГ около 500 сотрудников правоохранительных органов обыскали 51 объект и задержали 15 человек. По данным телеканала WDR, обыски прошли, среди прочего, в Зигене, Хагене и Бергкамене. В Баварии ведется расследование в отношении восьми человек. Обыски прошли на 10 объектах, по европейским ордерам на арест задержаны четыре человека, сообщила прокуратура в Мюнхене. О найденных уликах ведомства не сообщили, указав на продолжающееся расследование.

В Италии задержаны 108 человек

Одновременно в Италии задержаны 108 подозреваемых, в Бельгии - 6, Франции - 3, а также по одному в Португалии, Румынии и Испании. Подозреваемых, среди прочего, обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и контрабанде наркотиков в особо крупных размерах.

Основанная в 1897 году и базирующаяся в Калабрии "Ндрангета" является одной из наиболее могущественных мафиозных группировок в мире и уже долгое время осуществляет деятельность, в том числе, на территории ФРГ. Преступная организация, в рядах которой состоят около 10 тысяч человек, занимает доминирующее положение в международной торговле наркотиками. Кроме того, она занимается торговлей оружием и отмыванием денег, а также действует в строительном секторе и других отраслях экономики.

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