В части Белгородской области объявлена эвакуация

Губернатор Белгородской области сообщил об активности украинских формирований на границе Краснояружского района и объявил его эвакуацию.

В Краснояружском районе на западе Белгородской области объявлена эвакуация жителей. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

Район расположен между Курской областью России и Сумской областью Украины.

"У нас - тревожное утро. Активность врага - на границе Краснояружского района", - отметил Гладков. "Мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - добавил он.

По словам губернатора, транспорт для эвакуации уже направлен. "Все, я уверен, пройдет организованно", - отметил Гладков, уточнив, что выезжает на место.

Минометные обстрелы одного из сел района

Ранее губернатор написал, что село Вязовое Краснояружского района дважды подверглось минометным обстрелам, повреждена линия электропередачи, электроэнергия подается по резервным линиям.

Между тем Telegram-канал "Рыбарь", близкий к Минобороны РФ, передал, что украинские формирования начали атаку близ пункта пропуска Колотиловка в Краснояружском районе, предпринимаются усилия отрезать Белгород с севера.

По данным канала, "противник устроил огневую карусель, применяя несколько единиц тяжелой техники" одновременно с "попытками продвинуться небольшими штурмовыми группами". Работает авиация Воздушно-космических сил России, пишет "Рыбарь". Оперативно проверить информацию на момент публикации материала не представляется возможным.

На территории области действует режим КТО

В Белгородской области 10 августа был введен режим контртеррористической операции (КТО).

По закону режим предполагает проверку документов у физлиц и направление в органы внутренних дел в случае отсутствия бумаг. Жителям могут закрывать доступ к отдельным районам и объектам. Власти получают право читать электронную переписку, прослушивать телефонные разговоры. Мера предполагает "временное отселение" граждан, а также ограничение движения транспортных средств и пешеходов. Спецслужбам дается право беспрепятственного доступа в жилье и на земельные участки, предусматривается использование боетехники.

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в близлежащей Курской области. МЧС России сообщило 10 августа, что из области были эвакуированы более 76 тысяч человек. За следующие сутки из приграничных районов области самостоятельно и "организованными колоннами" эвакуировались еще более 8 тысяч человек, рассказали в МЧС 11 августа.

Как сообщил агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" фронт для российских сил и "дестабилизировать" РФ.