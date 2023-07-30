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В ЦАР проходит референдум об изменении конституции

Александра Иванова
38 мин. назад

В случае принятия поправок в конституцию ЦАР нынешний президент страны Туадера получит возможность переизбраться на третий срок.

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Голосование на референдуме по изменению конституции в ЦАР, 30 июля 2023 года
Голосование на референдуме по изменению конституции в ЦАРФото: Barbara Debout/AFP/Getty Images

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) в воскресенье, 30 июля, на фоне критики оппозиции проходит голосование на референдуме об изменении конституции.

Предлагаемые поправки, в частности, снимают ограничение, запрещающее занимать пост президента более двух сроков подряд, благодаря чему нынешний глава государства Фостен-Арканж Туадера вновь сможет выставить свою кандидатуру на выборах. Кроме того, в случае изменения конституции срок полномочий президента увеличится с пяти до семи лет, а Сенат будет упразднен, вследствие чего парламент ЦАР станет однопалатным. Оппозиция в ЦАР резко критикует подобные планы, называя референдум "недемократическим" и "мошенническим".

В свою очередь международная правозащитная организация Human Rights Watch указывает, что в преддверии голосования на референдуме давление правительства на политическую оппозицию, гражданское общество и СМИ в ЦАР усилилось.

ЧВК "Вагнер" в ЦАР

Туадера впервые занял пост президента ЦАР в 2016 году и после этого переизбрался в 2020 году. Вскоре после своего прихода к власти, на фоне нестабильной внутриполитической ситуации он обратился к России за помощью в борьбе с повстанцами, регулярно нападавшими на столицу страны Банги. С 2017 года наемники российской частной военной компании "Вагнер", как указывают местные наблюдатели, поддерживают вооруженные силы ЦАР в борьбе с группами вооруженных повстанцев.

Одной из задач "Группы Вагнера" в ЦАР являлось, кроме прочего, обеспечение безопасности на референдуме по изменению конституции. После мятежа ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина в конце июня некоторые СМИ обратили внимание, что российские наемники массово покидают ЦАР. Однако позже появились также сообщения о прибытии в страну новых групп "вагнеровцев".

Как пояснил 20 июля в беседе с DW пресс-секретарь правительства ЦАР Альберт Ялоке Мокпем, отъезд некоторой части боевиков ЧВК "Вагнер" и последующее прибытие в страну новых - это "то, что происходит каждый год". "Некоторые приезжают, некоторые уезжают и так далее. Для меня главное - что работа выполняется", - заявил он.

По данным посла РФ в ЦАР Александра Бикантова, сейчас в этой африканской стране находятся как минимум 1890 "военных консультантов", а правительство в Банги заинтересовано в увеличении их числа.

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