В Брюсселе запретят выбрасывать еду: фейк или правда?

Власти столицы Бельгии хотят запретить супермаркетам выбрасывать нераспроданную еду. Это уже не первая подобная инициатива в Европе. DW вместе с экспертами разбиралась в ее сути.

10% продуктов питания из супермаркетов и предприятий общественного питания в Европейском Союзе не доходят до потребителя и в итоге оказываются в мусорных баках. Таковы данные, обнародованные за 2020 год европейским статистическим ведомством Eurostat.

Общая цифра выброшенных за год продуктов питания - 59 млн тонн. При этом та же статистика говорит, что в Евросоюзе 32,6 млн человек могут позволить себе питаться по установленным в Европе стандартам только каждый второй день.

Пожертвования продуктами питания: добровольно или принудительно?

В Брюсселе и окрестностях около 70 тысяч человек пользуются услугами благотворительных организаций, раздающих бесплатную еду, сообщает на своем сайте бельгийский политик Ален Марон. А потому, начиная с 2024 года, он собирается обязать брюссельские магазины с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров полностью отдавать нераспроданные продукты на цели благотворительности - а не выбрасывать часть из них в мусор, как это иногда происходит сейчас. Соответствующий законопроект уже прошел первое обсуждение и имеет все шансы быть принятым.

В Брюсселе около 70 тысяч человек пользуются услугами организаций, раздающих бесплатную еду Фото: DW

В отраслевом объединении бельгийской розничной торговли Comeos эта инициатива вызвала смешанную реакцию. Ханс Кардин, представитель объединения, напомнил, что бельгийские супермаркеты и так жертвуют немало продуктов питания - а превращение этой практики в обязательную лишь приведет к уменьшению числа скидок, которые магазины предлагают покупателям на продукты, у которых близок к истечению срок годности.

Кроме того, изумление вызывает идея распространить закон только на торговые точки с площадью свыше 1000 квадратных метров. Словом, как дал понять DW Кардин, идея больше похожа на одно из тех "благих намерений", которыми устлана дорога в ад.

Страны Европы по-разному регулируют фудшеринг

Тема фудшеринга (Foodsharing) возникла в Европе около 10 лет назад, и с тех пор в разных странах это общественное движение стало довольно популярным. Его участники называют себя фудсейверами, то есть буквально - "спасителями еды": они помогают забирать ее из супермаркетов, кафе и ресторанов и передают нуждающимся. И вот сейчас по всему континенту предпринимаются попытки создать законодательную базу и четко урегулировать, как поступать с нераспроданной магазинами едой.

"Фудшеринг" (Foodsharing) стал распространяться по Европе около 10 лет назад Фото: picture-alliance/Robert B. Fishman, ecomedia

Эксперты организации FEBA, объединяющей благотворительные организации из 30 стран мира, выделяют три главных подхода. Так, ряд стран, включая Францию и Чехию, предписывают магазинам заключать договора о благотворительной поставке нераспроданной еды. Другие страны, например Италия и Молдова, предлагают налоговые льготы или упрощают административные процедуры. Наконец, третья группа стран, например Венгрия и Нидерланды, предпочитают добровольный подход.

Увеличиваются ли уменьшаются объемы продуктов питания, которые супермаркеты жертвуют в зависимости от наличия или отсутствия прописанных в законодательстве обязательств? На этот вопрос DW в FEBA сообщили, что результаты разнятся от страны к стране, а главным итогом таких инициатив стало "попадание этой темы в фокус общественного внимания и налаживание диалога между заинтересованными сторонами".

Проблема не в законах, а в перепроизводстве продуктов питания

Пол Милборн, исследователь из университета в британском Кардиффе, тоже довольно осторожно комментирует идеи законодательно регулировать утилизацию еды и, в свою очередь, обращает внимание на то, что ни один из существующих сейчас законопроектов не касается главной проблемы. А именно: экономическая модель современного супермаркета основана на излишках продуктов питания и на их производстве в избыточном количестве.

Ведь еда оказывается на помойке не только по вине магазинов. Согласно статистике Еврокомиссии, более 50% пригодных к потреблению продуктов выбрасывают частные домохозяйства. Поэтому не до конца ясно, как будут реализованы озвученные в Евросоюзе планы по сокращению объема выброшенной еды - их в ЕС собираются представить к 2030 году.

Милборн вообще сомневается в идее поддержки малообеспеченных слоев населения через пожертвования продуктами питания. По его словам, есть идеи и получше - например, развивающаяся сейчас в Великобритании модель своего рода кооперативных магазинов. Они организованы по типу клубов, члены которых платят за продукты питания с существенной скидкой.

Люк Роже Фото: Lucia Schulten/DW

Впрочем, в благотворительных организациях Брюсселя пока не собираются менять модель своей работы. Там надеются, что новый закон - в случае его принятия - позволит получать им еще больше продуктов из супермаркетов и помогать еще большему числу людей.

При этом и в самой Бельгии мнения по поводу инициативы сильно расходятся. Например, один из самых известных активистов благотворительного движения страны Люк Роже указывает, что брюссельские супермаркеты и так жертвуют на благотворительность довольно много и возложение на них новой обязанности мало что изменит.

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