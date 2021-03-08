 В Берлине ждут возвращения туристов из России - неизвестно когда | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 09.03.2021

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Германия

В Берлине ждут возвращения туристов из России - неизвестно когда

Немецкий турбизнес скучает по щедрым русским туристам - до пандемии они тратили в Германии больше 2 млрд евро в год. Но когда откроются границы ЕС для граждан РФ, никто не знает.

Площадь перед Бранденбургскими воротами в Берлине

Площадь перед Бранденбургскими воротами в Берлине пустынна

Ежегодно в начале марта в Берлине проходит крупнейшая в мире международная туристическая ярмарка ITB. В этот раз из-за пандемии коронавируса она состоится лишь виртуально. А внутри выставочного комплекса на западе немецкой столицы вместо шумных презентаций авиакомпаний, отелей и турагентств теперь работает центр вакцинации. Сказать, что последние 12 месяцев были кошмаром для туристического бизнеса - не сказать ничего.

Коронавирус и путешествия: главный отель Берлина пустует

В феврале 2021-го берлинский аэропорт установил очередной печальный антирекорд - падение числа пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигло 93 процентов. По данным городского маркетингового агентства VisitBerlin, закрыта треть городских отелей. Пятизвездный Adlon, самый известный отель Берлина, расположенный на площади у Бранденбургских ворот  работает ради полутора десятков гостей. Из 385 номеров отеля заняты от силы три процента, говорит менеджер по маркетингу Себастьян Риве (Sebastian Riewe).

Отель Адлон в Берлине

Отель "Адлон"

И это при том, что отель всегда пользовался популярностью у гостей из России - на их долю приходилось от 2500 до 3000 ночевок в год, говорит менеджер. Причем русские туристы славились щедростью - заказывали необычно дорогие вина в ресторанах отеля и тратили выше среднего на сами номера. Теперь же Риве уверен, что на восстановление привычного бизнеса уйдет не меньше полутора лет и что туристы из-за пределов ЕС, и в том числе и из России, смогут вернуться в Берлин к лету 2022-го.

Россия была в лидерах стран по числу туристов в Германии

“Россия была важным рынком для въездного туризма в Германию, - комментирует генеральный директор национального туристического офиса Germany Travel Петра Хедорфер (Petra Hedorfer). По ее словам, за последние десять лет число ночевок российских туристов в ФРГ выросло с полутора до двух миллионов - и Россия вошла в ТОП-15 стран по числу туристов в Германии.

Петра Хедорфер

Петра Хедорфер

За 2019 год туристы из России потратили здесь 2,2 млрд евро. Самыми популярными городами у российских гостей были Берлин и Мюнхен.

В Берлине сотрудники городского маркетингового агентства VisitBerlin отправлены по домам и работают удаленно. Пресс-секретарь Кристиан Тенцлер (Christian Tänzler) так описывает лучший сценарий возобновления массового туризма: “Быстрое вакцинирование не только в Германии и Европе, но и во всем мире. Если вакцины окажутся эффективными, и все сделают прививки, международный туризм сможет начать возвращение к своему нормальному состоянию, и рынок быстро стабилизируется, потому что потребность в путешествиях очень сильна”.

Худший сценарий заключается в том, что вакцины окажутся бессильны перед новыми мутациями вируса. В любом случае, как прогнозирует представитель VisitBerlin, восстановление будет поэтапным - первыми в Берлин вернутся туристы из других регионов Германии, за ними последуют путешественники из других стран ЕС и только после этого, в последнюю очередь, доступ в ЕС будет открыт гражданам "третьих стран", в том числе и России. Когда это может произойти? В Берлине никто не берется делать прогнозы по этому поводу.

Решение об открытии внешней границы шенгенской зоны для обладателей туристических виз находится в компетенции ЕС, а не правительства Германии, напоминает Кристиан Тенцлер. Больше того, даже в том случае, если Sputnik V будет допущен для использования в ЕС, это не будет означать автоматической свободы передвижения уже вакцинированным гражданам России. Любые прогнозы по поводу возможных дат открытия границ он считает “гаданием на кофейной гуще”.

Себастьян Риве

Себастьян Риве

Будущее путешествий: тесты, карантин, ковид-паспорта

Однако первое впечатление о том, каким может быть будущее туризма в Европе после пандемии, можно получить из концепции, представленной Немецким союзом трэвел-индустрии (Deutscher Reiseverband) в феврале 2021 года. В частности, ней предлагается массовое тестирование въезжающих в Германию непосредственно по прилету, в аэропортах; замена карантина тестами (поскольку, как пишут авторы концепции, власти не в состоянии проконтролировать соблюдение самоизоляции); строгий контроль за соблюдением эпидемиологических предписаний (обязательное ношение масок и соблюдение дистанции); гибкие условия для перебронирования и сдачи билетов. И, наконец, введение цифровых ковид-паспортов - свидетельствующих о том, что их обладатель вакцинирован от коронавируса. Причем этот сертификат о прививке должен иметь стандартную форму международного образца, чтобы, как пишут авторы концепции, “облегчить его интеграцию  в цепочку трэвел-документов”.

В берлинском отеле Adlon будут рады любым новациям, которые бы вернули клиентов. На вопрос о том, насколько ему не хватает гостей из России, менеджер Себастьян Риве отвечает: “Экстремально!” И тут же добавляет: “Как и туристов из всех остальных стран. Потому что когда у тебя пустуют триста номеров, три ресторана и два бальных зала, становится очень и очень грустно”.

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На грани коллапса: коронавирус убивает туриндустрию Берлина (29.04.2020)

  • Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота

    Символ единства

    До середины XIX века Берлин был окружен городской таможенной стеной. На его территорию можно было попасть через восемнадцать ворот, которые позже разобрали, - за исключением одних-единственных. Сегодня они являются самой популярной достопримечательностью немецкой столицы и архитектурным символом объединенной Германии.

  • Старые Бранденбургские ворота, 1764 год

    Бранденбургские ворота

    "Афины на Шпрее"

    Так это место выглядело в 1764 году. Около четверти века спустя прусский король Фридрих Вильгельм II распорядился построить здесь новые ворота. Архитектор Карл Готхард Лангханс подготовил проект в стиле классицизма, взяв в качестве образца для подражания античные ворота, оформлявшие вход на Акрополь. Берлин в это время был центром культурной жизни Европы и его даже называли "Афинами на Шпрее".

  • Квадрига

    Бранденбургские ворота

    Ворота мира

    Строительство ворот завершили в августе 1791 года. В 1793 году на них установили квадригу, которой сейчас управляет богиня победы Виктория. Но первоначально это место на Воротах мира (Friedenstor), как их тогда называли, занимала Эйрена - дочь Зевса, богиня мира в древнегреческой мифологии. Проект триумфальной колесницы, запряженной четверкой лошадей, разработал скульптор Иоганн Готфрид Шадов.

  • Наполеон в Берлине. Автор: Шарль Менье (Charles Meynier)

    Бранденбургские ворота

    Военный трофей

    Уже вскоре Ворота мира стали свидетелями первой войны. В 1806 году Наполеон одержал победу над Пруссией. Через них французские войска вошли в Берлин. Император распорядился демонтировать квадригу и отправить в Париж в качестве трофея. Он собирался выставить ее в своей столице, но до этого дело так и не дошло.

  • 1814 год

    Бранденбургские ворота

    Триумфальное возвращение

    В 1814 году после разгрома войск Наполеона коалицией, во главе которой стояли Россия и Пруссия, квадригу торжественно вернули из Парижа в Берлин. Ворота приобрели новый облик. Они стали прусской триумфальной аркой. Автором проекта был архитектор Карл Фридрих Шинкель. Квадригой теперь управляла не богиня мира, а богиня победы Виктория, получившая в награду железный крест и венок из дубовых листьев.

  • Факельное шествие через Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота

    Нацистская пропаганда

    Во времена "третьего рейха" национал-социалисты использовали Бранденбургские ворота для своей пропаганды. Уже сразу после захвата власти Гитлером в январе 1933 года они устроили здесь факельное шествие. Берлин должен был стать "Столицей мира". Планы создания "Германии" предусматривали строительство новой гигантский триумфальной арки, снос целых кварталов, но не Бранденбургских ворот.

  • Бранденбургские ворота после Второй мировой войны

    Бранденбургские ворота

    После войны

    Во время бомбардировок Второй мировой войны и взятия Берлина Бранденбургские ворота получили серьезные повреждения. В разделенном городе они оказались в советской оккупационной зоне. До 1957 года над ними развевался флаг СССР, а затем - ГДР. Квадрига была полностью разрушена. От нее уцелела лишь голова одной из лошадей. Сейчас она находится в музее.

  • 1957 год

    Бранденбургские ворота

    Реконструкция

    Скульптуру пришлось восстанавливать. В данном вопросе Восточный и Западный Берлин, несмотря на политическое противостояние, пошли на сотрудничество. Для этого использовали слепки, изготовленные во время войны незадолго до начала массированных бомбардировок Берлина. Точную копию квадриги установили в 1957 году. Однако вскоре власти ГДР внесли коррективы: убрали крест и прусского орла.

  • Внимание, вы покидаете Западный Берлин!

    Бранденбургские ворота

    Ничейная территория

    13 августа 1961 года было начато строительство стены. В результате Бранденбургские ворота оказались на запретной полосе между Восточным и Западным Берлином. Стена проходила прямо перед ними. Доступ сюда теперь имели только восточногерманские пограничники, а сами эти исторические ворота стали символом раздела Германии.

  • 1987 год

    Бранденбургские ворота

    "Снесите эту Стену!"

    Речь, которую 12 июня 1987 года произнес здесь президент США Рональд Рейган, вошла в историю. "Господин Горбачев, снесите эту Стену! - призвал он советского лидера. - Откройте эти ворота!" Слова Рейгана, усиленные мощными динамиками, были слышны на территории Восточного Берлина. Тогда еще никто не знал, что случится всего через два года.

  • 1989 год

    Бранденбургские ворота

    Падение Берлинской стены

    Сразу после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года тысячи людей отправились к Бранденбургским воротам, чтобы отпраздновать это событие. А в ночь со 2 на 3 октября 1990 года здесь официально праздновали объединение Германии. Символ раздела страны стал символом ее воссоединения.

  • 2006 год

    Бранденбургские ворота

    Место встречи

    Сегодня Бранденбургские ворота являются не только популярной достопримечательностью, но и местом для концертов, праздников, демонстраций. В 2006 году во время проходившего в Германии мирового футбольного первенства перед ними впервые устроили так называемую милю для фанатов - многодневный праздник болельщиков с прямыми трансляциями матчей на гигантских экранах.

  • 2016 год

    Бранденбургские ворота

    Солидарность

    Каждую осень в Берлине проходит фестиваль света Festival of Lights, в программу которого включены Бранденбургские ворота. Они также становятся местом выражения солидарности после терактов и других чрезвычайных происшествий. Эта фотография была сделана в июне 2016 года после нападения на гей-клуб в американском городе Орландо.

  • 2015 год

    Бранденбургские ворота

    Ханука

    10-метровую Ханукию установили перед Бранденбургскими воротами в декабре 2015 года. Согласно традициям иудаизма, свечи этого светильника зажигают в течение восьми дней праздника Хануки. В церемонии участвовала уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс. В настоящий момент в немецкой столице проживает около 12 тысяч евреев.

  • 2014 год

    Бранденбургские ворота

    Символ

    Бранденбургские ворота - памятник европейской и немецкой истории, свидетели многочисленных войн и символ надежды. "Frieden" - "Мир". Эту световую инсталляцию можно было увидеть на Бранденбургских воротах в 2014 году по случаю 25-летия падения Берлинской стены.

    Автор: Элизабет Гренье, Максим Нелюбин


 

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