В Берлине ждут возвращения туристов из России - неизвестно когда

Ежегодно в начале марта в Берлине проходит крупнейшая в мире международная туристическая ярмарка ITB. В этот раз из-за пандемии коронавируса она состоится лишь виртуально. А внутри выставочного комплекса на западе немецкой столицы вместо шумных презентаций авиакомпаний, отелей и турагентств теперь работает центр вакцинации. Сказать, что последние 12 месяцев были кошмаром для туристического бизнеса - не сказать ничего.

Коронавирус и путешествия: главный отель Берлина пустует

В феврале 2021-го берлинский аэропорт установил очередной печальный антирекорд - падение числа пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигло 93 процентов. По данным городского маркетингового агентства VisitBerlin, закрыта треть городских отелей. Пятизвездный Adlon, самый известный отель Берлина, расположенный на площади у Бранденбургских ворот работает ради полутора десятков гостей. Из 385 номеров отеля заняты от силы три процента, говорит менеджер по маркетингу Себастьян Риве (Sebastian Riewe).

Отель "Адлон"

И это при том, что отель всегда пользовался популярностью у гостей из России - на их долю приходилось от 2500 до 3000 ночевок в год, говорит менеджер. Причем русские туристы славились щедростью - заказывали необычно дорогие вина в ресторанах отеля и тратили выше среднего на сами номера. Теперь же Риве уверен, что на восстановление привычного бизнеса уйдет не меньше полутора лет и что туристы из-за пределов ЕС, и в том числе и из России, смогут вернуться в Берлин к лету 2022-го.

Россия была в лидерах стран по числу туристов в Германии

“Россия была важным рынком для въездного туризма в Германию, - комментирует генеральный директор национального туристического офиса Germany Travel Петра Хедорфер (Petra Hedorfer). По ее словам, за последние десять лет число ночевок российских туристов в ФРГ выросло с полутора до двух миллионов - и Россия вошла в ТОП-15 стран по числу туристов в Германии.

Петра Хедорфер

За 2019 год туристы из России потратили здесь 2,2 млрд евро. Самыми популярными городами у российских гостей были Берлин и Мюнхен.

В Берлине сотрудники городского маркетингового агентства VisitBerlin отправлены по домам и работают удаленно. Пресс-секретарь Кристиан Тенцлер (Christian Tänzler) так описывает лучший сценарий возобновления массового туризма: “Быстрое вакцинирование не только в Германии и Европе, но и во всем мире. Если вакцины окажутся эффективными, и все сделают прививки, международный туризм сможет начать возвращение к своему нормальному состоянию, и рынок быстро стабилизируется, потому что потребность в путешествиях очень сильна”.

Худший сценарий заключается в том, что вакцины окажутся бессильны перед новыми мутациями вируса. В любом случае, как прогнозирует представитель VisitBerlin, восстановление будет поэтапным - первыми в Берлин вернутся туристы из других регионов Германии, за ними последуют путешественники из других стран ЕС и только после этого, в последнюю очередь, доступ в ЕС будет открыт гражданам "третьих стран", в том числе и России. Когда это может произойти? В Берлине никто не берется делать прогнозы по этому поводу.

Решение об открытии внешней границы шенгенской зоны для обладателей туристических виз находится в компетенции ЕС, а не правительства Германии, напоминает Кристиан Тенцлер. Больше того, даже в том случае, если Sputnik V будет допущен для использования в ЕС, это не будет означать автоматической свободы передвижения уже вакцинированным гражданам России. Любые прогнозы по поводу возможных дат открытия границ он считает “гаданием на кофейной гуще”.

Себастьян Риве

Будущее путешествий: тесты, карантин, ковид-паспорта

Однако первое впечатление о том, каким может быть будущее туризма в Европе после пандемии, можно получить из концепции, представленной Немецким союзом трэвел-индустрии (Deutscher Reiseverband) в феврале 2021 года. В частности, ней предлагается массовое тестирование въезжающих в Германию непосредственно по прилету, в аэропортах; замена карантина тестами (поскольку, как пишут авторы концепции, власти не в состоянии проконтролировать соблюдение самоизоляции); строгий контроль за соблюдением эпидемиологических предписаний (обязательное ношение масок и соблюдение дистанции); гибкие условия для перебронирования и сдачи билетов. И, наконец, введение цифровых ковид-паспортов - свидетельствующих о том, что их обладатель вакцинирован от коронавируса. Причем этот сертификат о прививке должен иметь стандартную форму международного образца, чтобы, как пишут авторы концепции, “облегчить его интеграцию в цепочку трэвел-документов”.

В берлинском отеле Adlon будут рады любым новациям, которые бы вернули клиентов. На вопрос о том, насколько ему не хватает гостей из России, менеджер Себастьян Риве отвечает: “Экстремально!” И тут же добавляет: “Как и туристов из всех остальных стран. Потому что когда у тебя пустуют триста номеров, три ресторана и два бальных зала, становится очень и очень грустно”.

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