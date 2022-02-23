В Берлине защищают решение об остановке "Северного потока - 2"

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Германия заранее приняла меры на случай конфликта с Россией из-за остановки сертификации "Североного потока - 2", заявил министр экономики Хабек. По его словам, в стране достаточные запасы газа.
Германия имеет достаточные запасы газа в хранилищах, заявил министр экономики страны Роберт Хабек (Robert Habeck), комментируя остановку сертификации газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) в ответ на эскалацию конфликта между Россией и Украиной. "У нас есть достаточно газа, мы об этом позаботились. Мы провели большое число подготовительных мер, сделали закупки и попросили об этом компании, чтобы не возникла эта кризисная ситуация", - сообщил вице-канцлер Германии в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk в среду, 23 февраля.
Если цены на газ в связи с сокращением поставок и спекуляций будут резко расти, правительство Германии будет принимать необходимые меры, в частности позаботится о наполнении хранилищ, а в среднесрочной перспективе может быть форсирован переход на "зеленый" водород и увеличены закупки сжиженного природного газа, отметил Хабек. Кроме того, он указал на планы отменить систему субсидирования потребителями возобновляемых источников энергии (EEG-Umlage), что снизит для них цены на энергоносители.
Он также указал, что правительство ФРГ в течение нескольких месяцев представит Федеральному агентству по сетям, занимавшемуся сертификацией "Северного потока - 2", новый доклад, в котором выскажет политическую оценку того, угрожает ли газопровод безопасности энергоснабжения Германии. Новый доклад необходим, поскольку изменилась ситуация с безопасностью в Европе, сообщил он.
Между тем в интервью телеканалу ARD Хабек заявил, что разумнее было бы вообще не строить "Северный поток - 2". Европа нуждается в разнообразном энергетическом ландшафте, а не в "скоплении рисков в Балтийском море", подчеркнул один из лидеров немецких "зеленых". По словам министра, слишком долго существовали иллюзии, что "трубопровод можно рассматривать только с точки зрения экономической политики". Энергетическая политика, однако, всегда "также является и политикой безопасности и должна оцениваться с геополитической точки зрения".
Даже если процедура сертификации "Северного потока - 2" пока приостановлена, введение в строй все равно может произойти, сказал министр экономики. В настоящее время "крайне важно, чтобы Европа и США действовали в унисон" и "не вступали в гонку" в вопросе санкций в отношении РФ, уверен он.
Между тем министр труда и социальных вопросов ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) поддержал решение канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) об остановке сертификации в Германии достроенного газопровода, несмотря на возможный рост цен на газ. "Есть вещи, которые не могут быть предметом дискуссии", - заявил он в эфире телеканала ZDF. Границы в Европе больше нельзя передвигать насильственными методами, и это должен признать президент РФ Владимир Путин, подчеркнул Хайль и указал на готовность Запада к диалогу.
"Путин уже сегодня использует газ в качестве средства давления", - отметил в свою очередь председатель крупнейшей фракции Европарламента - ЕНП - Манфред Вебер (Manfred Weber). По его словам, в настоящее время нет никаких проблем с существующими газопроводами, проблема заключается в том, что российская сторона поставляет по ним слишком мало газа. Вебер также сообщил, что ЕС готов к введению дальнейших санкций, которые затронут банки, энергетику и высокие технологии, которые Россия использует для своих вооруженных сил.
Накануне канцлер ФРГ объявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) будет заморожен. Шольц попросил министерство по делам экономики и защиты климата отозвать существующий отчет по анализу надежности снабжения, который готовился Федеральным агентством по сетям в Бонне. Без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть введен в строй.
Строительство газопровода СП - 2 было завершено еще в сентябре, заявку на его сертификацию рассматривало Федеральное агентство по сетям. В ведомстве предупреждали, что скорый допуск "Северного потока - 2" маловероятен. Против ввода его в эксплуатацию активно выступали Украина и ряд стран Восточной Европы, заявляя, что данный газопровод является инструментом политического влияния России. США считали, что СП-2 усилит зависимость Европы от российского газа.
В ночь на 22 февраля президент РФ распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных "народных республик". Берлин, как все мировое сообщество, резко осудил признание независимости "ДНР" и "ЛНР". Действия Кремля вопиющим образом нарушают международное право, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пообещав, что Германия даст скоординированный с партнерами ответ на решение Путина.
Смотрите также: