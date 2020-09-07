В Берлине выступают за общеевропейский ответ на отравление Навального

Ответ на нападение на российского оппозиционера Алексея Навального должен быть дан на европейском уровне, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Однако в ЕС многие не увязывают отравление Навального с прекращением строительства газопровода "Северный поток - 2", заявила глава германского правительства во вторник, 8 сентября, на заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге, передает Reuters со ссылкой на участников совещания.

Меркель напомнила, что реакция на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля была ответом большинства стран Европы совместно с США.

Аналогичного мнения о том, что конкретные меры в связи с отравлением Навального должны быть приняты "в результате переговоров и тесного внутриевропейского взаимодействия", придерживается и государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth). Затронув вопрос прекращения прокладки "Северного потока - 2" из России в Германию, он подчеркнул, что это "не только немецкий проект", но в нем участвуют сто компаний из двенадцати европейских стран.

Берлин рассматривает все варианты санкций

Тем не менее, по словам Рота, правительство ФРГ "открыто для всех вариантов санкций". "Мы четко дали понять, что изучаем весь инструментарий", - заявил он информагентству AFP.

Немецкий политик подчеркнул, что речь идет не о двустороннем конфликте: "Это конфликт между Россией и демократическими правовыми государствами - в первую очередь в Европе, но также и во всем мире".

По словам Михаэля Рота, поскольку отравление Навального стало серьезным нарушением конвенции о запрещении химического оружия, речь идет о вопросе не двусторонних, а международных отношений.

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