В Берлине прошла акция в поддержку Украины в конфликте с РФ

Десятки украинцев и противников возможного военного конфликта между Киевом и Москвой в воскресенье, 30 января, вышли к Бранденбургским воротам в Берлине. Фотографии этого мероприятия, прошедшего под лозунгом "У войны нет границ", публикует посольство Украины в Германии на своей странице в соцсети Facebook.



В комментарии сотрудников посольства говорится, что целью акции было "в который раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны, и призвать федеральное правительство (Германии. - Ред.) использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить российскую агрессию" против украинского государства.

Помощь Украине со стороны Германии

Украина, опасающаяся вторжения российских войск, уже неоднократно требовала от стран Запада, в том числе и от Германии, поставок оружия. В правящей в ФРГ коалиции это требование преимущественно встречали отказом. 19 января Украина в письме министерству обороны ФРГ попросила поставить ей каски и бронежилеты, не уточнив при этом, сколько именно такого снаряжения ей нужно.

26 января министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) объявила, что Германия поставит Украине 5000 военных касок. При этом Ламбрехт напомнила, что только на помощь по развитию Берлин выделил Украине 1,8 млрд евро.

Конфликт на границе РФ и Украины

Ситуация на границе России и Украины начала обостряться в октябре 2021 года, после появления массовых сообщений о стягивании в этот регион российских войск.

По данным западных спецслужб, Москва перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет Европу и США в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного нападения РФ на соседнее государство.

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