Немецкий политик раскритиковал ФРГ за отказ поставлять оружие Украине

Будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) выступил за поставки немецкого оружия Украине. Правительство Германии идет по пути наименьшего сопротивления и использует двойные стандарты, отказываясь от поставок оружия Киеву со ссылкой на правила контроля над вооружениями, заявил экс-советник Ангелы Меркель (Angela Merkel) в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, опубликованном в понедельник, 31 января.

С одной стороны, Германия из-за своего исторического прошлого очень неохотно поставляет оружие в зоны напряженности. Но с другой стороны, указал Хойсген, "мы, опять же со ссылкой на нашу историю, экспортируем в Израиль новейшие подводные лодки".

"Сейчас справедливо спрашивают, не должна ли Германия по той же причине поставлять оружие и Украине", - заметил политик, напомнив о вине вермахта и других немецких военных подразделений в массовых расстрелах более чем 30 000 украинских евреев в Бабьем Яре в 1941 году.

Отказываясь от поставок оружия Киеву, Германия, по мнению Хойсгена, хочет избежать сложностей - несмотря на тот факт, что "Россия своим вторжением в Украину в 2014-2015 годах грубо нарушила международное право и теперь вновь ведет себя агрессивно".

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности также призвал Евросоюз и страны НАТО к единству в отношении кризиса вокруг Украины. "Сплоченность - сильное средство, способное произвести впечатление на Россию. Методом Путина были и остаются попытки посеять разобщенность - между Европой и США и внутри Евросоюза. Поэтому страны НАТО и ЕС должны держаться вместе", - подчеркнул он.

Обострение конфликта между Западом и Россией

По данным стран Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Лидеры Евросоюза и США опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль это отрицает, обвиняя Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств Автор: Александра Елкина

