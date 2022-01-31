Немецкий политик раскритиковал ФРГ за отказ поставлять оружие Украине

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Германия использует двойные стандарты, отказываясь поставлять оружие Украине, считает будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
Будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) выступил за поставки немецкого оружия Украине. Правительство Германии идет по пути наименьшего сопротивления и использует двойные стандарты, отказываясь от поставок оружия Киеву со ссылкой на правила контроля над вооружениями, заявил экс-советник Ангелы Меркель (Angela Merkel) в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, опубликованном в понедельник, 31 января.
С одной стороны, Германия из-за своего исторического прошлого очень неохотно поставляет оружие в зоны напряженности. Но с другой стороны, указал Хойсген, "мы, опять же со ссылкой на нашу историю, экспортируем в Израиль новейшие подводные лодки".
"Сейчас справедливо спрашивают, не должна ли Германия по той же причине поставлять оружие и Украине", - заметил политик, напомнив о вине вермахта и других немецких военных подразделений в массовых расстрелах более чем 30 000 украинских евреев в Бабьем Яре в 1941 году.
Отказываясь от поставок оружия Киеву, Германия, по мнению Хойсгена, хочет избежать сложностей - несмотря на тот факт, что "Россия своим вторжением в Украину в 2014-2015 годах грубо нарушила международное право и теперь вновь ведет себя агрессивно".
Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности также призвал Евросоюз и страны НАТО к единству в отношении кризиса вокруг Украины. "Сплоченность - сильное средство, способное произвести впечатление на Россию. Методом Путина были и остаются попытки посеять разобщенность - между Европой и США и внутри Евросоюза. Поэтому страны НАТО и ЕС должны держаться вместе", - подчеркнул он.
По данным стран Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Лидеры Евросоюза и США опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль это отрицает, обвиняя Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.
Смотрите также: