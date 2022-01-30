 Ишингер резко раскритиковал сдержанность Германии в конфликте с РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 30.01.2022

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Германия

Ишингер резко раскритиковал сдержанность Германии в конфликте с РФ

Из-за нерешительной позиции в кризисе, возникшем на фоне угрозы российского вторжения в Украину, ФРГ потеряла либо рискует потерять доверие многих партнеров, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер

"Неуклюжесть" Берлина в вопросах о спорном газопроводе "Северный поток - 2" и поставках оружия Украине привела к тому, что Германия предстала "в неприглядном, плохом свете" перед США и другими странами-союзницами. Такое мнения высказал в интервью агентству dpa, опубликованном в воскресенье, 30 января, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). Тем самым он резко раскритиковал сдержанное поведение правительства ФРГ в кризисе, который возник на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

"Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров либо рискует его потерять", - посетовал Ишингер. По его словам, такое сдержанное поведение Берлина играет на руку России: "Колебания некоторых немецких политиков, естественно, заметили в Москве".

Кроме того Вольфганг Ишингер, который в 2001-2006 годах был послом ФРГ в США, заявил, что ему "становится страшно" от того, что в последние дни говорят о Германии в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве и пишут в международной прессе. "Был совершен ряд неуклюжих действий. Я не считаю их непоправимыми. Но ущерб репутации уже нанесен", - добавил он.

Берлин отказывается поставлять оружие Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), возглавивший правительство страны в конце 2021 года, лишь в середине января заявил о санкциях против достроенного, но не введенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", которые могут быть введены в случае вторжения РФ в Украину. Одновременно правительство Германии, в отличие от властей других стран НАТО, отказывается поставлять оружие Украине, что вызывает резкую критику не только в Киеве, но и в Польше, балтийских странах, а также в ряде других государств.

По данным Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили на них отказом. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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