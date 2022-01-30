НАТО не планирует отправлять войска в Украину в случае агрессии РФ

НАТО не планирует направлять воинские подразделения в Украину в случае российского вторжения. "У нас нет планов размещать боевые части НАТО в Украине", - заявил в интервью британской медиакорпорации BBC в воскресенье, 30 января, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс "сосредоточен на оказании поддержки" Киеву в конфликте с РФ, но указал на разницу подходов в случаях, когда дело касается защиты одного из членов НАТО и когда речь идет о государстве, не входящем в ее состав. Одновременно Столтенберг вновь пообещал оказать поддержку такому "сильному и чрезвычайно ценному партнеру, как Украина". "В этом нет никаких сомнений", - добавил он.

Угроза российского вторжения в Украину

28 января Йенс Столтенберг не исключил, что концентрация войск РФ на границе с Украиной может привести к полномасштабному российскому вторжению. Он также допустил возможность других форм агрессии РФ в отношении Украины и подчеркнул, что НАТО готова дать ответ, если Россия развяжет вооруженный конфликт.

По данным западных спецслужб, в регионах близ границы с Украиной и аннексированном Крыму сосредоточены до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили на них отказом. Ряд встреч с представителями РФ в различных форматах в январе закончились безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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