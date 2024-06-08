В Берлине прошел митинг против правого экстремизма

Полиция оценила численность участников акции протеста под лозунгом "Остановить правый экстремизм. Защитим демократию" в 15 тысяч человек. Сообщается, что митинг прошел без существенных инцидентов.

В берлинском парке Тиргартен в субботу, 8 июня, за день до окончания выборов в Европарламент прошел митинг против правого экстремизма. По данным полиции, на акцию под лозунгом "Остановить правый экстремизм. Защитим демократию" вышли 15 тысяч человек, организаторы оценили численность участников в 30 тысяч человек, сообщает газета Tagesspiegel.

Издание отмечает, что акция прошла без существенных инцидентов. На сцене перед митингующими выступили писательница Каролин Эмке (Carolin Emcke) и Маттиас Экке (Matthias Ecke), кандидат на выборах в Европарламент от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Саксонии. "Cамое главное, чтобы люди воспользовались своим правом голоса, но при этом дали всем понять: мы не хотим, чтобы правые пришли к власти. С крайне правыми не должно быть сотрудничества ни на каком уровне, и это должно быть посланием на сегодня и на завтра", - заявил он в беседе с агентством dpa.

Такие же масштабные демонстрации были объявлены в девяти немецких городах, включая Гамбург, Мюнхен, Кельн, Дрезден и Лейпциг.

Выборы в Европарламент завершатся 9 июня голосованием в Германии и большинстве других стран Евросоюза. К вечеру этого дня ожидаются и первые, предварительные результаты. Право участия в выборах депутатов Европарламента имеют в общей сложности почти 360 млн избирателей, в том числе почти 65 млн немцев.

Выборы в Европарламент как тест для правящей коалиции в ФРГ

Наблюдатели отмечают, что для канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и коалиционного "светофорного" правительства, в состав которого входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и "Союз-90"/"зеленые", выборы в Европарламент могут стать проверкой настроений немецких избирателей перед выборами ландтагов (земельных парламентов) в ряде восточных земель ФРГ в текущем году, а также выборами в бундестаг, намеченными на 2025 год.

Опросы общественного мнения показывают, что правящие партии ФРГ могут потерять поддержку, а находящийся сейчас в стране в оппозиции блок ХДС/ХСС (в него входят Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) наоборот приобрести ее. Успех правопопулистских партий прогнозируется и в целом по ЕС.