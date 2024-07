Октоберфест стал героем мюзикла

Самый большой народный праздник в мире - баварский Октоберфест - уже сам по себе стал легендой, но с его историей создания и проведения связано и немало мифов. Теперь им посвятили мюзикл, премьера которого прошла в воскресенье, 7 июля, - нет, не в Мюнхене, а в Берлине.

"Октоберфест. Мюзикл. Почти правда..." ("Oktoberfest. The Musical. Beinah wahr... ") - так называется новая комедийная постановка в театре Renaissance, которая, по задумке авторов, "дистанцируется от баварской серьезности" и не претендует на то, чтобы рассказать лишь чистую правду об Октоберфесте. Однако в ней есть и исторические факты.

Октоберфест: история в истории

Как известно, первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. И поводом для народного праздника стала свадьба кронпринца Людвига - будущего баварского короля Людвига I (Ludwig I.) - и принцессы Терезы. В берлинской постановке театральная труппа собирается поставить мюзикл об Октоберфесте - однако это лишь повествовательное обрамление.

Людвиг I и Тереза Саксен-Гильдбурггаузенская - сцена из мюзикла Фото: Christian Behring/PIC ONE/picture alliance

Основной сюжет развивается вокруг истории (а точнее - историй) любви Людвига I, где, среди прочего, нашлось место не только Терезе Саксен-Гильдбурггаузенской (Therese Charlotte Luise Friederike Amalie von Sachsen-Hildburghausen), ставшей его женой, но и роковой куртизанке Лоле Монтес. Ценитель женской красоты Людвиг Баварский влюбился в известную лгунью будучи уже престарелым монархом. Эта афера стоила ему престола.

Баварец - автор голливудских кинохитов и мюзикла об Октоберфесте

Музыку для мюзикла сочинил известный немецкий композитор Харольд Фальтермайер (Harold Faltermeyer). 71-летний уроженец Мюнхена - автор ряда известных кинохитов, в частности, он написал саундтрек к фильму "Лучший стрелок" и является создателем знаменитой темы "Axel F" к фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз", за которую получил свою первую "Грэмми".

Харольд Фальтермайер Фото: XAMAX/dpa/picture alliance

Все песни в мюзикле звучат по-английски, но Харольд Фальтермайер уверен, что в космополитичном Берлине это не вызовет проблем. Изначально, они были написаны для постановки в Лос-Анжелесе, где англоязычную версию мюзикла впервые показали в 2016 году.

Показы шоу, адаптированного для немецкой публики, продлятся до 11 августа. Между тем, подготовка к реальному Октоберфесту в Мюнхене идет полным ходом. Сейчас на Терезином лугу устанавливают пивные палатки. А на днях стало известно, сколько будет стоить пиво. На празднике, который начнется 21 сентября и продлится почти две недели, ожидают до шести миллионов посетителей. Кто знает, может, любовная песня "Could You Still Love Me? ", которую в новом мюзикле исполняют король Людвиг I и Тереза, будет звучать и за пределами берлинского театра - на мюнхенском Октоберфесте. Эта композиция, как признается Харольд Фальтермайер в интервью информационному агентству dpa, ему особенно дорога.