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В Белгороде при обстреле со стороны Украины ранены 8 человек

Сергей Ромашенко
9 мая 2024 г.

В Белгородской области минувшей ночью трижды объявляли ракетную опасность. На Кубани дроны атаковали нефтебазу близ Анапы.

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Один из домов в Белгороде, подвергшийся удару дронов
Один из домов в Белгороде, подвергшийся удару дроновФото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

Белгород и Белгородский район в ночь на четверг, 9 мая, вновь подвергся обстрелам со стороны Украины. Ракетная опасность объявлялась трижды. "Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадали восемь человек: семеро взрослых и 11-летняя девочка. Пятеро пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы.

По словам Гладкова, в Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, частный дом и 37 транспортных средств. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены крыши в четырех частных домах и три автомобиля.

Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70 над Белгородской областью. В регионе был также сбит беспилотник. В Брянской области были сбиты два дрона, в Курской - три, добавили в ведомстве.

Атаке беспилотников также подверглась Воронежская область. Из сообщений губернатора Александра Гусева следует, что режим опасности атаки БПЛА действовал в регионе около шести часов.

Удар по нефтебазе близ Анапы

Между тем оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка в 35 км от Анапы. По данным оперштаба, в ходе ночной атаки "около шести БПЛА были подавлены", но несколько упали на территории нефтебазы, из-за чего начался пожар. Повреждены несколько резервуаров с топливом. По предварительной информации, никто не пострадал. В 7:40 утра мск пожар был локализован.

После начала войны России против Украины приграничные области РФ регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

 

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