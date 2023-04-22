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На месте взрыва авиабомбы в Белгороде, 21 апреля 2023 года
На месте взрыва авиабомбы в БелгородеФото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

В Белгороде идет эвакуация из-за "взрывоопасного предмета"

Александра Иванова
10 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 апреля.

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На 423-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 23 апреля (время московское).

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По информации МИД РФ, в Германии принято решение о "массовой высылке российских дипломатов". Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатов из Берлина, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МИД РФ. В Москве считают, что ФРГ нарушила свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку дипломатов РФ, рассказав СМИ об этой "затее", посол ФРГ уведомлен об ответе РФ, говорится в сообщении.

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В Белгороде будет проведена эвакуация 17 многоквартирных домов на улицах Шаландина и Губкина, а также проспекте Ватутина, которая затронет более 3000 человек, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он указывает, что по адресу Шаландина, 15 произошло "ЧП" - "саперами был найден взрывоопасный предмет", который было решено обезвредить на полигоне.

Вечером 21 апреля белгородский журналист Никита Парменов рассказал, что на город "упал еще один снаряд - вероятнее всего, вторая бомба", которая не разорвалась. По его сведениям, это произошло в квартале от места падения первой бомбы, на улице Шаландина.

Хроника событий 21 апреля 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 20 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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В Белгороде идет эвакуация из-за "взрывоопасного предмета"

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