 В Беларуси задержана журналистка Ольга Быковская | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.03.2021

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Беларусь

В Беларуси задержана журналистка Ольга Быковская

Журналистка БелаПАН присутствовала на суде в Лиде в качестве свидетеля. После ее выступления ей сообщили о задержании, сообщил DW ее муж.

Ольга Быковская

Ольга Быковская

В Беларуси задержана журналистка Ольга Быковская. Она присутствовала на заседании суда в Лиде в качестве свидетеля на административном процессе против местного журналиста Юрия Дешука, обвиняемого по статье за несанкционированную акцию протеста, сообщил DW в понедельник, 1 марта, ее муж Павлюк Быковский.

Журналистка присутствовала в суде в качестве свидетеля

По его словам, 18 января проходил суд над активистом Витольдом Ашурком, который Быковская освещала в качестве журналиста БелаПАН. При вынесении приговора присутствующие кричали "Позор" и "Жыве Беларусь", за что были привлечены к ответственности. Быковская была вызвана на суд в отношении Дешука 1 марта. После выступления свидетелем ей сообщили о ее задержании, поскольку она якобы также кричала 18 января "Позор", рассказал DW ее муж.

По его словам, журналистка подозревается в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. "Моя жена пока на связи. Говорит, что через 15 минут закончится процесс над Дешуком и начнется разбирательство с ней", - сообщил далее Быковский.

Павлюк Быковский - корреспондент DW в Минске, аккредитация которого была аннулирована белорусскими властями в октябре, как и у других журналистов иностранных СМИ в Беларуси.

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    Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз


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