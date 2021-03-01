В Беларуси временно задержана журналистка Ольга Быковская

В Беларуси временно задержали журналистку Ольгу Быковскую. Она присутствовала на заседании суда в Лиде в качестве свидетеля на административном процессе против местного журналиста Юрия Дешука, обвиняемого по статье за несанкционированную акцию протеста, сообщил DW в понедельник, 1 марта, ее муж Павлюк Быковский.

Журналистка присутствовала в суде в качестве свидетеля

По его словам, 18 января проходил суд над активистом Витольдом Ашурком, который Быковская освещала в качестве журналиста БелаПАН. При вынесении приговора присутствующие кричали "Позор" и "Жыве Беларусь", за что были привлечены к ответственности. Быковская была вызвана на суд в отношении Дешука 1 марта. После выступления свидетелем ей сообщили о ее задержании, поскольку она якобы также кричала 18 января "Позор", рассказал DW ее муж.

По его словам, журналистка подозревается в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. "Моя жена пока на связи. Говорит, что через 15 минут закончится процесс над Дешуком и начнется разбирательство с ней", - сообщил далее Быковский.

Вечером того же дня журналистку отпустили с извинением, сообщила она сама в Facebook.

Павлюк Быковский - корреспондент DW в Минске, аккредитация которого была аннулирована белорусскими властями в октябре, как и у других журналистов иностранных СМИ в Беларуси.

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