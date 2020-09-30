 В Беларуси возмущены арестом баскетболистки Елены Левченко | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 30.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В Беларуси возмущены арестом баскетболистки Елены Левченко

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко осуждена на 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции протеста в Минске. Спортсмены выражают возмущение этим решением.

Женщины идут в колонне во время одной из акций протеста в Минске, 26 сентября

Во время одной из акций протеста в Минске, 26 сентября

"Это максимальное возможное наказание (за это нарушение. - Ред.). Судья обосновала его тем, что ранее Левченко привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. После оглашения приговора в зале кричали "Позор!", - адвоката Михаила Кирилюка переполняют при оценке приговора его подзащитной Елены Левченко.

Известной белорусской баскетболистке дали 15 суток ареста за участие в санкционированных массовых акциях, которые не стихают в Беларуси после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Коллеги-спортсмены возмущены приговором Левченко и некоторые даже в знак протеста отказывают принимать участие в соревнованиях.

Елену Левченко задержали в аэропорту

Елену Левченко задержали утром в среду, 30 сентября, в минском аэропорту перед вылетом на плановую реабилитацию. Через несколько часов состоялся суд, проходивший по видеосвязи - сама спортсменка в это время находилась в Центре изоляции правонарушений (ЦИП) на улице Окрестина.

ЦИП на Окрестина, перед проходной стоят люди

ЦИП на Окрестина

В ближайшее время ее адвокат собирается обжаловать решение суда. По мнению Кирилюка, в ходе административного процесса имели место ряд нарушений. Пока же Левченко остается в ЦИП.

"На Окрестина человеку с ее ростом просто трудно разместиться. Там даже нет подходящей кровати. Но Елена не теряет присутствия духа, рассказывала, что в соседних камера пели "Купалинку". Это, по ее словам, вдохновляет, она гордится белорусским народом", - сообщил Михаил Кирилюк в интервью DW.

Гандбольный клуб в знак протеста отказался выходить на матч

Когда стало известно, что Левченко привезли в ЦИП, на Окрестина собралось около 100 человек, почти 30 из них присутствовали на суде. Белорусский кикбоксер Иван Ганин во время тренировки узнал о задержании баскетболистки: "Это был шок. Обидно, что Лену сняли с самолета, не дали съездить на реабилитацию перед новым сезоном. Но она сильная, думаю, что после этой ситуации станет еще сильнее. Мы все, кто пришел на Окрестина и в суд, хотим выразить Лене свою поддержку".

В числе пришедших был и главный тренер минского гандбольного клуба "Витязь-Леон" Константин Яковлев. "Очевидно, что все дела, которые сейчас будут открыты против спортсменов, готовились заранее. Мы возмущены и готовим обращение к международному спортивному сообществу", - заявил Яковлев DW.

По его словам, белорусские спортсмены хотят призвать коллег бойкотировать все соревнования, которые будут проводиться в Беларуси. "Я как тренер гандбольного клуба "Витязь-Леон" могу сказать, что, скорее всего, ближайшей игры не будет, ведь в любой момент и меня могут задержать. Хотя страха нет: если ты сегодня в Беларуси за убеждения побывал в тюрьме, значит, ты честный человек".

Как позже выяснилось, "Витязь-Леон" отказался проводить домашнюю игру с клубом "Машэка" и направил в федерацию гандбола официальное письмо с объяснением. В нем сказано, что гандболисты, не выйдя на площадку, таким способом выражают свой протест против ареста Елены Левченко, который считают незаконным.

Спортсмены солидарны с белорусским народом

"Елена всегда была символом белорусского баскетбола. И сегодня ее поддерживает международное спортивное сообщество. Я - член Международной федерации баскетбола, там знают о ситуации", - указывает Егор Мещеряков, в прошлом баскетболист сборной Беларуси, ныне зампред Белорусской федерации баскетбола.

Белорусские спортсмены, добавляет он, также рассчитывают на реакцию американских коллег, ведь Елена Левченко, единственная из белорусок, играла в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Мещеряков в интервью DW также высказался в целом о сложившейся в Беларуси после президентских выборов ситуации.

Он уверен, что белорусское общество консолидировалось за последние два месяца, люди не будут прежними: "Думаю, все были удивлены тем, что происходило после выборов. Спортсмены солидарны с белорусским народом. Я просто принял факт, что рано или поздно можно попасть на 5, 10, 15 или 20 суток ареста. Каждый из нас сделал выбор, мы будем бороться до конца".

"В стране сейчас правовой дефолт"

С Егором Мещеряковым солидарен его младший брат Никита, который сейчас играет за один из российских баскетбольных клубов, но внимательно следит за тем, что происходит на родине. "В стране сейчас правовой дефолт, людей судят безосновательно. Любому гражданину Беларуси сегодня что-то угрожает: или увольнение, или административный арест, или еще какое-то более жесткое наказание. 15 суток Елене - это глупость. Никаких оснований для такого наказания за мирный протест нет", -  уверен Мещеряков-младший.

Он считает, что международное спортивное сообщество должно принять какие-то меры в связи с ситуацией в Беларуси: "Нельзя оставаться в стороне и наблюдать за тем, как на белорусских спортсменов оказывают давление и им угрожают".

Смотрите также:

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (TUT.BY/AFP)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской

    27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

  • Демонстранты на пути к стеле Минск - город-герой

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой"

    Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

  • Колонна участников протеста с бело-красно-белыми флагами

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния

    Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

  • Полиция задерживает участников акции протеста.

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Около 200 задержаний по всей стране

    В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (Mikhail Voskresenskiy/dpa/picture-alliance)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч

    Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

  • ОМОНовец распыляет в лицо демонстранту слезоточивый газ

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно

    Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

  • Светлана Тихановская

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Светлана Тихановская: "Мы победим"

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:04

Народная "инаугурация" в Минске

Аудио- и видеофайлы по теме

О чем Макрон говорил с Тихановской и кто будет решать судьбу Лукашенко? DW Новости  

Инаугурация Лукашенко и жесткие задержания митингующих в Минске  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Встреча Меркель с Навальным меняет его статус  

Как в Германии намерены погасить вторую волну COVID-19  

Вторая волна коронавируса: готова ли Москва к новому карантину?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно