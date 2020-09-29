 Протесты в Беларуси: Меркель анонсировала свою встречу с Тихановской | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.09.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: Меркель анонсировала свою встречу с Тихановской

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 30 сентября.

Светлана Тихановская, фото из архива

Светлана Тихановская

В Беларуси 53-й день подряд продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями среды, 30 сентября (время московское).

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Известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию. По словам Левченко, задержание обвиняют в нарушении порядка проведения массового мероприятия. Спортсменка доставлена в Ленинское РУВД.

Меркель анонсировала свою встречу с Тихановской

++11.00++

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) встретится с одним из лидеров оппозиционного движения Беларуси Светланой Тихановской. Об этом сообщила сама Меркель, выступая в бундестаге. Где именно и когда состоится эта встреча, глава германского правительства не уточнила.

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Журналист сайта https://6tv.by Владимир Лапцевич, задержанный 27 сентября, приговорен к 13 суткам административного ареста.

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В аэропорту Минска задержана баскетболистка Елена Левченко. Ее адвокат Михаил Кирилюк сообщил, что спортсменке вменяют в вину участие в "незаконных массовых мероприятиях". Ранее Елена Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она состояла в Свободном объединении спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам, а также постоянно ходила на воскресные марши протеста, напоминает интернет-портал tut.by.

Хроника протестов в Беларуси 29 сентября

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    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской

    27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

  • Демонстранты на пути к стеле Минск - город-герой

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой"

    Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

  • Колонна участников протеста с бело-красно-белыми флагами

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    Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

  • Полиция задерживает участников акции протеста.

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Около 200 задержаний по всей стране

    В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (Mikhail Voskresenskiy/dpa/picture-alliance)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч

    Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

  • ОМОНовец распыляет в лицо демонстранту слезоточивый газ

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно

    Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

  • Светлана Тихановская

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Светлана Тихановская: "Мы победим"

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она.

    Автор: Марина Барановская


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