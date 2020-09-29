Протесты в Беларуси: Меркель анонсировала свою встречу с Тихановской

В Беларуси 53-й день подряд продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями среды, 30 сентября (время московское).

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Известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию. По словам Левченко, задержание обвиняют в нарушении порядка проведения массового мероприятия. Спортсменка доставлена в Ленинское РУВД.

Меркель анонсировала свою встречу с Тихановской

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) встретится с одним из лидеров оппозиционного движения Беларуси Светланой Тихановской. Об этом сообщила сама Меркель, выступая в бундестаге. Где именно и когда состоится эта встреча, глава германского правительства не уточнила.



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Журналист сайта https://6tv.by Владимир Лапцевич, задержанный 27 сентября, приговорен к 13 суткам административного ареста.

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В аэропорту Минска задержана баскетболистка Елена Левченко. Ее адвокат Михаил Кирилюк сообщил, что спортсменке вменяют в вину участие в "незаконных массовых мероприятиях". Ранее Елена Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она состояла в Свободном объединении спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам, а также постоянно ходила на воскресные марши протеста, напоминает интернет-портал tut.by.

Хроника протестов в Беларуси 29 сентября

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