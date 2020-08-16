В штабе Тихановской назвали членов Координационного совета по трансферу власти

В Координационный совет для обеспечения трансфера власти в Беларуси вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В понедельник, 17 августа, список из 35 человек опубликовала член штаба главного оппозиционного кандидата на президентских выборах в Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Среди прочих, в совет вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, руководитель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, председатель политического движения "За свободу" Юрий Губаревич, соратница Тихановской и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, юрист Лилия Власова, основатель и владелец интернет-магазина национальных сувениров и подарков Symbal.by Павел Белоус, гражданская активистка Алана Гебремариам, член политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский, профессор и эксперт Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев.

В составе совета пока 35 человек

В общей сложности в списке на данный момент числятся 35 человек, но он не окончательный, подчеркнула Ковалькова. "Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава Координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп", - отметила она и сообщила, что уже получены заявки от сотен человек.

По словам Ковальковой, все желающие работать в Координационном совете смогут участвовать в его расширенном составе - в рабочих и экспертных группах. "Основной состав Координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ. Сейчас обрабатываются заявки тех, кто в эти дни пишет новую страницу белорусской истории, в том числе делегатов наших крупнейших заводов", - говорится в заявлении. В ближайшее время будет опубликован регламент Координационного совета.

Создание Координационного совета инициировала Тихановская

Создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти инициировала Светлана Тихановская, вынужденная после выборов покинуть Беларусь и находящаяся в Литве. "В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела", - заявила она 14 августа. Это решение она приняла "с учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси".

В Беларуси уже восьмой день проходят акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.

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