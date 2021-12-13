 В Балтийском море столкнулись два грузовых судна | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2021

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Европа

В Балтийском море столкнулись два грузовых судна

По данным шведской телекомпании SVT, одно из судов, которые столкнулись у берегов Борнхольма, зарегистрировано в Дании, другое - в Великобритании. Идет спасательная операция.

Спасательный круг на воде

В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, одно из них перевернулось. Об этом сообщила в понедельник, 13 декабря, общественная телевещательная компания Швеции SVT.

По ее данным, ЧП произошло в районе шведского города Истад и датского острова Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря.

Одно из судов зарегистрировано в Дании, а другое - в Великобритании.

Ведется масштабная спасательная операция

Точное число человек на борту устанавливается, пока известно лишь о двух членах экипажа. Оба числятся пропавшими без вести. Начата масштабная спасательная операция. На 06.30 по местному времени (08.30 мск) на месте находились десятки катеров из Швеции и Дании, а над местностью барражировали вертолеты.

Как уточнил руководитель пресс-службы Морской администрации Швеции Юнас Францен, спасатели слышали крики людей, находящихся в воде. Пострадавших пока не удалось обнаружить. Температура воды составляет 4 градуса по Цельсию, воздуха - 5 градусов. В начале спецоперации на месте происшествия было темно.

Причина ЧП устанавливается

По предварительным данным, затонуло датское судно, команда британского участвует в поисках людей. Причина происшествия устанавливается.

Ранее, 5 декабря, у берегов польского Гданьска сбился с курса и едва не сел на мель российский сухогруз "Руслана".

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  • Судо проходит вдоль рапсового поля.

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    О таком сокращении дороги мечтали ещё 1500 лет тому назад. Викинги пробирались через реки и озера, через небольшие отрезки суши их судна перетягивали волы. 230 лет тому назад появился первый водный путь для морских судов. 1895 году канал стал пролегать по нынешнему маршруту, позже он был значительно расширен.

  • Круизный лайнер Norwegian Dream

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    В Брунсбюттеле неожиданно вышли из строя сразу обе камеры. Теперь канал не может пропускать суда длиной более 125 метров. Оказалось, что старые ворота уже отслужили свой век. Техники вышли из положения следующим образом: один шлюз послужил поставщиком запчастей для другого, на ремонт которого потребовалось восемь дней. Но никто не сомневается, что решение это - временное.

  • Ремонтные работы на Кильском канале

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    Миллионы евро за новый шлюз

    Закрытие больших шлюзов в Брунсбюттеле насторожило политиков. Экономические союзы и профсоюзы северной Германии обвиняют правительство в том, что ремонтные работы были проведены не вовремя. Теперь в Брунсюбюттеле возведут новый шлюз, который обойдется в несколько сотен миллионов евро. Строительство продлится несколько лет.

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    Как избежать коллапса?

    Строительством одного шлюза тут не обойтись. Нужно принять еще целый ряд срочных мер: углубить фарватер, построить новые мосты, а также модернизировать оставшиеся шлюзы. В противном случае немецкому речному судоходству грозит коллапс, предостерегают политики.

  • Ремонтные работы на Кильском канале.

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    Вниз по течению…

    Иногда для ремонтных работ требуется лес. Его переправляют вот таким дедовским способом, сплавляя прямо по каналу (фото 2000 года).

  • Кильский канал.

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    Автор: Клаус Янзен, Наталия Соколовская


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