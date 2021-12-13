В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, одно из них перевернулось. Об этом сообщила в понедельник, 13 декабря, общественная телевещательная компания Швеции SVT.

По ее данным, ЧП произошло в районе шведского города Истад и датского острова Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря.

Одно из судов зарегистрировано в Дании, а другое - в Великобритании.

Ведется масштабная спасательная операция

Точное число человек на борту устанавливается, пока известно лишь о двух членах экипажа. Оба числятся пропавшими без вести. Начата масштабная спасательная операция. На 06.30 по местному времени (08.30 мск) на месте находились десятки катеров из Швеции и Дании, а над местностью барражировали вертолеты.

Как уточнил руководитель пресс-службы Морской администрации Швеции Юнас Францен, спасатели слышали крики людей, находящихся в воде. Пострадавших пока не удалось обнаружить. Температура воды составляет 4 градуса по Цельсию, воздуха - 5 градусов. В начале спецоперации на месте происшествия было темно.

Причина ЧП устанавливается

По предварительным данным, затонуло датское судно, команда британского участвует в поисках людей. Причина происшествия устанавливается.

Ранее, 5 декабря, у берегов польского Гданьска сбился с курса и едва не сел на мель российский сухогруз "Руслана".

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