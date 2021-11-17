 Швеция готова направить военных в Украину | Новости из Германии о Европе | DW | 17.11.2021

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Европа

Швеция готова направить военных в Украину

Шведские военнослужащие могут быть переброшены в Украину в рамках учебной миссии ЕС, заявил министр обороны Швеции. По данным dpa, возможность развертывания миссии обсуждалась главами оборонных ведомств стран Евросоюза.

Петер Хультквист

Петер Хультквист

Министр обороны Швеции Петер Хультквист готов направить шведских военнослужащих в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС. Об этом он сообщил во вторник, 16 ноября, в эфире новостной службы Ekot шведского радио Sveriges Radio (SR).

"Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения амбиций ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины", - указал глава оборонного ведомства.

Как уточнило SR, предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом, по данным радиостанции, послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии.

Министр обороны Швеции: Украина немного отошла на второй план

Министр обороны Швеции не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм. "Конечно, мы должны быть открыты для того", чтобы сыграть свою роль, "если продвигаем этот вопрос и считаем, что должны его поддержать", указал Хультквист.

"В настоящее время все внимание приковано к Польше" и к происходящему на границе с Беларусью, и "это может означать, что Украина немного отошла на второй план", считает министр. При этом необходимо демонстрировать "очень явную солидарность" с Киевом в любое время, добавил он.

Агентство: Миссия обсуждалась на встрече министров обороны стран ЕС

Между тем, как передало агентство dpa, возможная миссия ЕС в Украине обсуждалась на встрече министров обороны стран Евросоюза.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 15 ноября заявил, что альянс видит "крупное и необычное" сосредоточение российских войск недалеко от границ Украины.

Совместное заявление Парижа и Берлина

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что обеспокоены военной активностью РФ у границ Украины. 

"В свете обеспокоенности последнего времени по поводу передвижения российских войск и материальных объектов вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своей военной активности, - подчеркивалось в заявлении. - Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия".

ЕС "готов изучить дальнейшие шаги"

Евросоюз еще 12 ноября выразил обеспокоенность сообщениями о передвижениях войск РФ в приграничных с Украиной районах. "Мы продолжаем наблюдать за ситуацией, и информация, которую мы собрали на данный момент, тревожна", - заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, добавив, что Евросоюз "готов изучить дальнейшие шаги" совместно с партнерами, включая США и Великобританию.

Сообщения о передвижениях российских войск

Информация об активности российской армии у границы с Украиной появилась 30 октября в американской газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, которые показывают передвижение российской военной техники на приграничных территориях.

Позднее, 1 ноября, журнал Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, возможно подтверждающие информацию о концентрации там подразделений российской армии. Смоленская область граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине.

В Кремле, комментируя эти публикации, заявили, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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