Швеция готова направить военных в Украину

Министр обороны Швеции Петер Хультквист готов направить шведских военнослужащих в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС. Об этом он сообщил во вторник, 16 ноября, в эфире новостной службы Ekot шведского радио Sveriges Radio (SR).

"Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения амбиций ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины", - указал глава оборонного ведомства.

Как уточнило SR, предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом, по данным радиостанции, послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии.

Министр обороны Швеции: Украина немного отошла на второй план

Министр обороны Швеции не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм. "Конечно, мы должны быть открыты для того", чтобы сыграть свою роль, "если продвигаем этот вопрос и считаем, что должны его поддержать", указал Хультквист.

"В настоящее время все внимание приковано к Польше" и к происходящему на границе с Беларусью, и "это может означать, что Украина немного отошла на второй план", считает министр. При этом необходимо демонстрировать "очень явную солидарность" с Киевом в любое время, добавил он.

Агентство: Миссия обсуждалась на встрече министров обороны стран ЕС

Между тем, как передало агентство dpa, возможная миссия ЕС в Украине обсуждалась на встрече министров обороны стран Евросоюза.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 15 ноября заявил, что альянс видит "крупное и необычное" сосредоточение российских войск недалеко от границ Украины.

Совместное заявление Парижа и Берлина

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что обеспокоены военной активностью РФ у границ Украины.

"В свете обеспокоенности последнего времени по поводу передвижения российских войск и материальных объектов вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своей военной активности, - подчеркивалось в заявлении. - Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия".

ЕС "готов изучить дальнейшие шаги"

Евросоюз еще 12 ноября выразил обеспокоенность сообщениями о передвижениях войск РФ в приграничных с Украиной районах. "Мы продолжаем наблюдать за ситуацией, и информация, которую мы собрали на данный момент, тревожна", - заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, добавив, что Евросоюз "готов изучить дальнейшие шаги" совместно с партнерами, включая США и Великобританию.

Сообщения о передвижениях российских войск

Информация об активности российской армии у границы с Украиной появилась 30 октября в американской газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, которые показывают передвижение российской военной техники на приграничных территориях.

Позднее, 1 ноября, журнал Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, возможно подтверждающие информацию о концентрации там подразделений российской армии. Смоленская область граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине.

В Кремле, комментируя эти публикации, заявили, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ.

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