Возвращайтесь в Минск! Сможет ли Украина остановить мигрантов

В радиоэфире раздаются голоса дикторов из Минска, рассказывающих по-русски о том, как Польша не пускает иностранцев, пытающихся пересечь границу со стороны Беларуси, чтобы просить убежища в Евросоюзе. Из-за неустойчивого сигнала их перебивают польские дикторы. Они, в свою очередь, рассказывают о действиях режима Лукашенко и Путина, которые, по мнению польских журналистов, спровоцировали этот кризис и все больше его усугубляют. Украинские радиостанции едва слышны из-за плохого приема, что на границе с Беларусью встречается довольно часто.

Приграничная полоса Украины, Беларуси и Польши

Села Ольшанка и Кошары на Волыни расположены, как здесь говорят, "на перекрестке трех границ". Граница Украины с Беларусью и Польшей находится на расстоянии не более одного километра от поселков. Мобильный телефон тоже постоянно ловит то сигнал операторов Беларуси, то Польши. От польского оператора поступает SMS-сообщение: Go back to Minsk! ("Возвращайтесь в Минск!") Таким образом польские власти предупреждают, что граница с Польшей для мигрантов закрыта, что бы там ни говорили в Минске.

"Они в Германию пойдут. Зачем им Украина?"

"Что им сюда идти! Они в Германию пойдут! Зачем им Украина?", - размышляет местный житель Михаил. Пенсионер живет в Ольшанке с детства и говорит, что в местных лесах нарушителей границы почти не увидишь. Вспоминает, что в начале ноября на дороге возле границы задержали двух граждан Кубы: "Видимо, им нелегальные перевозчики сказали, мол, идите вот туда прямо, там Польша, они и ушли. А их инспекторы заметили", - добавляет мужчина.

Михаил, местный житель

По данным Государственной пограничной службы Украины, у границы с Беларусью за девять месяцев были задержаны 13 нарушителей пограничного режима. Часто о появлении подозрительных людей пограничникам сообщают местные жители. "Если они здесь появляются, то сразу их нашим - на заставу - отвезем", - говорит Сергей - рабочий лесопилки в Ольшанке и добавляет, что пограничники - "железные мужчины, которые держат границу на замке".

В Польше не исключают, что мигранты, массово пытающиеся пересечь границу страны со стороны Беларуси, попытаются прорваться через границу с Украиной. Это маловероятный сценарий, но возможный, подтверждают и в Госпогранслужбе Украины, и в МВД.

В Украине знают о слабых местах на границе

Как заявил DW министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, уже определены потенциальные места, где это может произойти, прежде всего, у границы с Польшей. По мнению Монастырского, через волынские леса и болота вряд ли пойдут большие группы мигрантов: "Это обязательно должны быть дороги, которые идут к украинской границе. Кроме того, у нас будет время подготовиться, потому что мигранты находятся на расстоянии примерно в 300 километрах от линии границы в Волынской области.

Задача пограничников "железно" стоять на линии границы (учения в Волынской области)

Тактику сдерживания толпы мигрантов именно на такой местности пограничники, нацгвардейцы и полицейские отрабатывают на учениях. Силовики должны использовать тактику так называемого "несмертельного действия". "Наша задача - сдерживать, и чтобы граждане другого государства не пересекли нашу границу", - объясняет DW лейтенант Госпогранслужбы Украины Иван Бондарь.

Он добавляет, что даже если мигранты начнут бросать коктейли Молотова или камни, спецназовцы должны стоять и не отступать от границы". "Мы не можем стрелять. Если они начнут стрелять, то это уже будет агрессией - здесь начинают действовать другие инструкции", - рассказывает лейтенант. Он добавляет, что единственная причина для применения оружия - это когда существует прямая угроза их жизни и здоровью.

Защита границы с помощью человеческого ресурса

У спецназовцев есть немало средств для остановки нарушителей границы. Спецмашины, которые могут быстро копать рвы. Или бронетранспортеры, которыми, например, можно преграждать дороги. По приказу главы МВД, в приграничные районы доставлены 15 дополнительных вертолетов. И еще 8000 дополнительных бойцов спецназа.

Украинские пограничники отрабатывают тактику сдерживания нелегалов

В отличие от Польши, где границу с Беларусью разделяет забор, Украина может реагировать на потенциальные вызовы скорее человеческим ресурсом, чем инженерно-техническим, которого недостаточно. "То, что я вижу на сегодняшний день, это то, что государственная граница, если говорить об инженерных сооружениях, фактически не обустроена", - заявил Монастырский. Это следствие, в том числе, и того, что длительный процесс демаркации границы Киев и Минск завершили только в прошлом году.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко не исключает, что Украина в случае необходимости тоже сможет обустроить инженерные сооружения. Правда, главный пограничник страны не уверен, можно ли это сделать быстро. "К сожалению, наши заводы, производящие колючую проволоку, сейчас отправляют ее в Литву и Польшу. Но их мощности уже зафрахтованы для изготовления проволоки в интересах Госпогранслужбы", - заявил Дейнеко DW.

В Украине готовятся к возможным попыткам мигрантов перейти границу со стороны Беларуси

По словам Дениса Монастырского, в бюджете на следующий год должны быть выделены 17 миллиардов гривен на возведение на линии государственной границы с Россией и Беларусью так называемой "интеллектуальной границы".

Она, в частности, будет включать в себя систему видеомониторинга и антивандальный забор вроде забора между Турцией и Грецией на Кипре. Задание обустроить границу как можно скорее поставил перед пограничниками и президент Украины Владимир Зеленский. По самым оптимистичным прогнозам, это "большое строительство" может быть завершено в конце следующего года.

Усиленный режим несения службы на границе

Из леса вокруг украинских поселков возле белорусской границы раздаются предупреждения из громкоговорителя: "Остановитесь! Вы нарушаете государственную границу Украины!" 35-летняя местная жительница Лариса знает, что это идут учения спецназовцев, которые отрабатывают навыки по противодействию проникновению нелегальных мигрантов. Женщина уверена, что у ее села вряд ли произойдут такие же события, как на белорусско-польской границе: "Этого не допустят, потому что граница перекрыты. Я не хочу думать, что кто-нибудь сюда пойдет!"

Пограничники, сотрудники СБУ, Нацгвардии и Нацполиции в приграничных регионах переведены в усиленный режим несения службы. По словам Дениса Монастырского, "всех вызвали из отпусков". Ведомство хочет привлечь для мониторинга ситуации на границе и отряды терробороны. Запланированы также совместные учения. Украину беспокоит не только ситуация с людьми, которые ищут убежища в Польше, но и действия России, решившей помогать Беларуси охранять ее границы с ЕС.

Смотрите также:

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС На границе с Польшей На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Застрявшие между Польшей и Беларусью Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС На границу доставили из Минска По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Начало пути мигрантов из Ирака Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Что происходит в белорусском приграничье В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Через белорусские леса - в Польшу По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Мигранты не хотят оставаться в Польше По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Цель беженцев - Германия Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Беженцы в Германии По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников. Автор: Наталья Позднякова

