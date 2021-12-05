 В Польше задержан российский сухогруз с пьяным экипажем | Новости из Германии о Европе | DW | 05.12.2021

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Европа

В Польше задержан российский сухогруз с пьяным экипажем

Сухогруз "Руслана" сбился с курса у берегов Гданьска и едва не сел на мель. Судно не отвечало на сигналы спасателей, а прибывшие польские пограничники обнаружили, что члены экипажа пьяны.

Гданьск

Гданьск

В польском Гданьске задержано российское судно "Руслана" с металлоконструкциями и нетрезвым экипажем на борту. Как написало в субботу, 4 декабря, польское издание RMF24, сухогруз едва избежал выхода на мель, когда, отклонившись от курса, двигался в направлении пляжа. Не дойдя приблизительно километра до края мели судно резко развернулось и бросило якорь.

Поначалу связаться с экипажем не удавалось: как сообщила изданию Polsatnews.pl пресс-секретарь Морского ведомства Магдалена Кежковска, он не отвечал на сигналы спасателей, которые проинформировали пограничную службу о "неестественном поведении". Пограничники, прибывшие на место на патрульном катере, обнаружили, что капитан и два моряка находились в состоянии алкогольного опьянения. Так, в крови капитана корабля обнаружили 1 промилле алкоголя, а у двух членов экипажа - по 1,5.

Судно было задержано, полиция и прокуратура проинформированы об инциденте, по факту нарушения начато расследование.

По данным морского информационного портала PortalMorski.pl, задержанный сухогруз, шедший в Гданьск из литовской Клайпеды, принадлежит санкт-петербургской транспортной компании "Трансфлот".

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    Автор: Клаус Янзен, Наталия Соколовская


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Материал Polsatnews.pl

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