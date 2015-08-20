Участники экспедиции с задержанного Данией судна возвращаются в РФ

Все участники научной экспедиции, находившиеся на задержанном Данией российском научно-исследовательском корабле "Академик Иоффе" возвращаются в РФ, сообщило министерство образования и науки в Москве. Они перемещены "на борт "Академика Николая Страхова" и направляются в порт Калининграда", указало ведомство в Telegram-канале в понедельник, 22 ноября.

По его данным, на борту "Академика Иоффе" находился 61 человек, в том числе 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции. При этом одним из членов экспедиции российского корабля являлся гражданин Франции.

Арест судна было обеспечительной мерой по иску третьей стороны

3 ноября посольство РФ в Дании сообщило о задержании двумя днями ранее на рейде порта Скаген российского судна "Академик Иоффе" и изъятии судовых документов. Арест принадлежащего российскому государству корабля было обеспечительной мерой по иску третьей стороны, пояснило диппредставительство. По его сведениям, исковое заявление связано с предыдущей деятельностью судна.

По данным ТАСС, иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd, занимающаяся организацией экспедиций в северной части Атлантического океана и у берегов Центральной и Южной Америки, а также Антарктиды. "Академик Иоффе" был построен в 1988 году. Среди прочего судно использовалось для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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