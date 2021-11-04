 В Дании арестовано исследовательское судно РФ ″Академик Иоффе″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.11.2021

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Европа

В Дании арестовано исследовательское судно РФ "Академик Иоффе"

Власти Дании изъяли с борта "Академика Иоффе" судовые документы после ареста принадлежащего РФ судна в датском порту Скаген по иску третьей стороны, сообщило посольство России.

Судно Академик Иоффе у острова Девон в Канадском Арктическом архипелаге

Судно "Академик Иоффе" у берегов Канады

Власти Дании задержали на рейде порта Скаген российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе". Судовые документы были изъяты, сообщило посольство РФ в Дании в среду, 3 ноября. Инцидент произошел 1 ноября, добавило диппредставительство.

Арест принадлежащего российскому государству судна является обеспечительной мерой по иску третьей стороны, объяснило посольство. По его сведениям, исковое заявление связано с предыдущей деятельностью судна. Дипломатическое представительство передало в МИД России копии судебных решений. Внешнеполитические ведомства РФ и Дании поддерживают контакты по этому вопросу.

ТАСС: Иск подан турфирмой из Канады

Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на атташе дипмиссии Марию Сыроватко. Эта фирма занимается организацией экспедиций в северной части Атлантического океана и у берегов Центральной и Южной Америки, а также Антарктиды.

"Академик Иоффе" был построен в 1988 году. Среди прочего судно использовалось для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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