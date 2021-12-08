 В Дании снят арест с российского судна ″Академик Иоффе″ | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2021

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Европа

В Дании снят арест с российского судна "Академик Иоффе"

Научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" было задержано 1 ноября по иску канадской турфирмы.

Российское научно-исследовательское судно Академик Иоффе в Канадском Арктическом архипелаге

Западный аппеляционный суд в Дании постановил снять арест с российского исследовательского судна "Академик Иоффе", сообщается во вторник, 7 декабря.

В российском Минобрнауки заявили, что ждут документа, подтверждающего решение суда, и возвращения судна в Россию.

Власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" 1 ноября. Арест судна мотивировали обеспечительной мерой по иску третьей стороны. Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd, которая занимается организацией круизов в северной части Атлантического океана и в 2018 году арендовала российское научно-исследовательское судно.

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    Автор: Илле Симон, Элла Володина


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