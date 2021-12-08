В Дании снят арест с российского судна "Академик Иоффе"

Орхус - культурная столица Европы 2017 года

Старое и новое

Современность и древность в Орхусе расположены по соседству и плавно переходят одно в другое. Неудивительно поэтому, что для программы европейского культурного года Орхус выбрал девиз "Let’s rethink": новое, как известно, - это хорошо забытое старое. В Орхусе старину и не забывали, а переосмысливают и при этом открывают новое.