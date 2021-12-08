В Дании снят арест с российского судна "Академик Иоффе"

Западный аппеляционный суд в Дании постановил снять арест с российского исследовательского судна "Академик Иоффе", сообщается во вторник, 7 декабря.
В российском Минобрнауки заявили, что ждут документа, подтверждающего решение суда, и возвращения судна в Россию.
Власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" 1 ноября. Арест судна мотивировали обеспечительной мерой по иску третьей стороны. Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd, которая занимается организацией круизов в северной части Атлантического океана и в 2018 году арендовала российское научно-исследовательское судно.
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Орхус - культурная столица Европы 2017 года
Второй после Копенгагена
21 января - официальное открытие Года культурной столицы Европы для датского Орхуса. С населением около 250 тысяч человек он является вторым по величине городом и вторым по значимости портом Дании. Расположен на востоке полуострова Ютландия, на берегу залива Орхус-Бугт. Орхус - один из старейших городов Дании. Как показали раскопки, его основали викинги в VIII столетии.
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Орхус - культурная столица Европы 2017 года
Компактный город
Знакомиться с городом лучше всего пешком. Исторический центр Орхуса небольшой. Несмотря на то, что город является вторым по величине после Копенгагена, все достопримечательности можно осмотреть во время часовой прогулки.
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Орхус - культурная столица Европы 2017 года
Старое и новое
Современность и древность в Орхусе расположены по соседству и плавно переходят одно в другое. Неудивительно поэтому, что для программы европейского культурного года Орхус выбрал девиз "Let’s rethink": новое, как известно, - это хорошо забытое старое. В Орхусе старину и не забывали, а переосмысливают и при этом открывают новое.
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Современное искусство
Главным центром современного искусства в Орхусе является музей изобразительных искусств ARoS, на крыше которого в 2011 году "приземлилась" инсталляция "Your rainbow panorama". Создал "радужную панораму" знаменитый датско-исландский художник Олафур Элиассон.
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Орхус - культурная столица Европы 2017 года
Радужная панорама
Посетитель музея ARoS, поднявшийся на крышу с инсталляцией, проходит через художественный паркур протяженностью 150 метров и смотрит на город внизу и Балтийское море через "радугу", палитра которой включает интенсивные цвета от чернильно-синего до лимонно-желтого.
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Датский дизайн
Неспешная и расслабленная атмосфера царит на улицах Орхуса. В центре можно бесконечно долго заниматься шопингом, фланируя по модным бутикам, антикварным лавочкам и магазинчикам с изделиями в стиле знаменитого датского дизайна. По обоим берегам речки Орхус расположились многочисленные кафе и рестораны. И зимой за столиками на улицах любят посидеть жители города, наслаждаясь солнечными лучами.
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Город гурманов
Орхус славится также своими кулинарными изысками. Гастрономический спектр простирается от изысканных многослойных бутербродов до экспериментальной кухни с мишленовскими звездами. Интерьеры кафе и ресторанов также разнообразны, от старины 16-го века до современного дизайна.
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Орхус - культурная столица Европы 2017 года
Заповедник урбанизма
Обычно музеи под открытым небом показывают деревенскую жизнь. Музей Gamle By хранит, напротив, традиции городской культуры. Основанный в 1909 году, он является старейшим такого рода в мире. Дома постройки последних 500 лет были привезены сюда со всей Дании и собраны в первоначальном виде. Gamle By показывает и реликты 1970-х годов: магнитофоны, виниловые пластинки, атрибуты хипповской субкультуры.
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Орхус - культурная столица Европы 2017 года
В гостях у викингов
Реконструированные поселения викингов показывают под открытым небом в этнографическом музейном комплексе Moesgård в окрестностях Орхуса. В выставочных залах расположены археологические реликты древней истории Дании, со времен каменного века. Покатая крыша музея, покрытая газоном, представляет собой прогулочный променад.
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Орхус - культурная столица Европы 2017 года
На любой вкус
Программа культурного года в Орхусе насчитывает 350 проектов. В их числе: премьера оперы о викингах на крыше музея Moesgård, выставка плавающих скульптур и прочие художественные экспозиции, концерты, фестивали, а также стол, накрытый на 1000 гостей - Орхус и регионе Мидтъюлланн в центральной Дании получили в 2017 году также титул Европейского гастрономического региона.
Автор: Илле Симон, Элла Володина