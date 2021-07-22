В балтийских странах и Украине считают сделку Германии и США по СП-2 ошибочной

В руководстве "Нафтогаз" уверены, что "критическую угрозу безопасности Украины", исходящую от газопровода "Северный поток - 2" (СП-2), "невозможно устранить никакими компенсациями". Об этом в четверг, 22 июля, заявил в интервью радиостанции "Голос Америки" председатель правления энергетического концерна Юрий Витренко. "Северный поток - 2" представляет угрозу безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсации, это вопрос региональной безопасности", - подчеркнул он, комментируя урегулирование конфликта между Германией и США вокруг строительства СП-2.

Витренко выразил надежду на соблюдение принципа "никаких соглашений по Украине без Украины". "Украина уже стала целью российской военной агрессии. Если не будет физического транзита газа через Украину, то значительно возрастет риск полномасштабного военного наступления России", - приводятся его слова в пресс-релизе, распространенном "Нафтогазом".

Глава украинского концерна также выразил сомнение в надежности заложенных в соглашении гарантий на случай полномасштабной российской агрессии в отношении Киева. "Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа через Украину. Теоретически Россия могла бы это гарантировать, но возникает вопрос о ценности этих гарантий", - отметил он и подчеркнул, что СП-2 является геополитическим оружием Кремля и еще есть механизмы, чтобы не допустить завершения его строительства.

В Вильнюсе заявили об ошибке, которая дорого обойдется

Между тем глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал сделку Берлина и Вашингтона ошибкой, которая "будет дорого стоить". Вместе с тем у Запада еще есть необходимые инструменты, чтобы проект "Северный поток - 2" стал выгодным для Украины, заявил он журналистам в Вильнюсе. По мнению литовского политика, условием завершения проекта должен стать "вывод российских военных из Украины" или четкая перспектива членства этой страны в НАТО.

"Северный поток - 2" является "огромной победой" для российского президента Владимира Путина, и "за эту победу он должен платить действительно высокую цену", заявил далее Ландсбергис. "Если это не будет сделано, то это будет поражением", прежде всего, для государств, договорившихся о "Северном потоке - 2", добавил он.

Литовский министр также приветствовал намерение ФРГ добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину, но указал на отсутствие гарантий его выполнения Россией. "Мы знаем, сколько договоров Россия не выполняет уже сейчас. Тот же нефтепровод "Дружба" в Литву "испортился" и все. Точно так же "испортится" какой-нибудь газопровод в Украину", - добавил он.

В эстонском парламенте указали на отсутствие в сделке ключевого пункта

В парламенте Эстонии также подвергли критике германо-американскую договоренность. "Создается впечатление, что Вашингтон и Берлин учли агрессивные амбиции России при разработке меморандума", - заявил председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. По его словам, две страны "договорились между собой о чем-то, что затрагивает интересы безопасности союзников"

При этом в соглашении недостает ключевого пункта - "расширения и укрепления демократического пространства ценностей и союзников", подчеркнул эстонский депутат.

Соглашение Германии и США по строительству СП-2

Накануне стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг газопровода "Северный поток - 2". В его рамках Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Соединенные Штаты и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет.

Германия обязуется предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере более 200 миллионов евро. Около 70 миллионов евро будет направлено на реализацию двусторонних проектов в сфере энергетики. Кроме того, США и Германия создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов. В его задачи будет входить финансирование инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности. Берлин также обязуется направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года.

Власти ФРГ также гарантируют, что будут в полной мере соблюдать параметры Третьего энергетического пакета ЕС в ситуации с "Северным потоком - 2". "Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины, Центральной и Восточной Европы, в частности, поддерживаем ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС. Они касаются диверсификации и безопасности поставок", - говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина. ФРГ подчеркивает, что будет соблюдать "букву и дух" Третьего энергетического пакета в том, что касается части "Северного потока", находящегося под юрисдикцией Германии.

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