В Армении правозащитники сообщили о задержании ряда оппозиционеров

Служба национальной безопасности Армении задержала нескольких оппозиционных деятелей. Речь идет о политологе Карене Бекаряне, бывшем руководителе аппарата парламента Аре Сагателяне и его помощнике Мгере Авагяне, сообщил правозащитник Рубен Меликян в пятницу, 19 февраля.

По сведениям Меликяна, задержанным предъявлены обвинения по статьям "возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды", а также "нарушение порядка распространения информации в условиях режима военного положения". Адвокат Авагяна добавил, что к его подзащитному применили силу.

Оппозиция готовит митинг с требованием отставки премьера Пашиняна

Между тем армянское "Движение за спасение родины", о создании которого ранее объявил лидер оппозиции Вазген Манукян, 20 февраля готовит очередной митинг в столице с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Массовые протесты в Ереване и других городах Армении начались после подписания премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

В соответствии с документом, вооруженные силы Азербайджана и Армении остались на занимаемых позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещены российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе контролирует пограничная служба ФСБ России.

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