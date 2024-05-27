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В Армении на протестах задержаны около 230 человек

Александра Иванова
27 мая 2024 г.

В Ереване тысячи протестующих требуют отставки Никола Пашиняна и аннулирования решения о делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

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Антиправительственные протесты в Ереване, май 2024 года
Антиправительственные протесты в Ереване, май 2024 годаФото: DW

На антиправительственных протестах в Армении к утру понедельника, 27 мая, были задержаны 226 человек. Об этом сообщает армянское онлайн-издание News.am со ссылкой на пресс-службу МВД страны. Указывается, что задержанные были доставлены в отделения полиции.

Ранее, утром того же дня, российское информагентство "Интерфакс" передало со ссылкой на пресс-службу МВД страны, что задержаны были 197 участников протестов.

В свою очередь агентство ТАСС указывает, также  со ссылкой на МВД Армении, что причиной задержаний стал отказ протестующих выполнять "законные требования полиции".

Как пишет "Радио Свобода", полицейские попытались задержать и лидера протеста - архиепископа Баграта Галстаняна, однако другие демонстранты не дали этого сделать. 

Накануне, 26 мая, на акцию с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване вышли несколько тысяч человек. Собравшиеся выступали также против проведенной недавно делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, в результате которых четыре села оказались на территории, отошедшей Баку.

Архиепископ Галстанян как лидер протеста

Лидером акции протеста в связи с делимитации и демаркации границы стал архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян. Он обратился к главе Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II с прошением отстранить его от служения в связи с намерением участвовать в политической борьбе. После этого оппозиционное движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло его кандидатом в премьер-министры страны.

Архиепископ Баграт Галстанян
Архиепископ Баграт ГалстанянФото: Alexander Patrin/ITAR-TASS/IMAGO

Выступая на митинге 26 мая, Галстанян потребовал от Никола Пашиняна сложить с себя полномочия главы правительства "цивилизованным путем", отметив, что это последний шанс премьера сделать это.

Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на "Telegram-каналы оппозиции", в Армении на фоне протестов были перекрыты дороги по всей стране. По информации "Радио Свобода", Баграт Галстанян на черном внедорожнике 26 мая блокировал одну из дорог в Ереване. Также были перекрыты трассы из столицы в Армавир, Аштарак и Севан и дорога из  Гюмри.

 

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