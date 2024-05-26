Протестующие в Ереване потребовали отставки Пашиняна

Тысячи протестующих в воскресенье, 26 мая, приняли участие в демонстрации в столице Армении Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна . Они также выступили против проведенной недавно делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, в результате которых четыре села оказались под контролем Баку.

Лидером акции протеста стал глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстанян. Он попросил главу Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II отстранить его от служения из-за намерения участвовать в политической борьбе. В тот же день оппозиционное движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло его кандидатом в премьер-министры страны. Выступая на митинге в воскресенье, Галстанян потребовал от Пашиняна сложить полномочия "цивилизованным путем", отметив, что это последний шанс премьера сделать это.

Сообщается, что демонстранты дошли от центральной площади города до резиденции премьер-министра Армении. При этом, как написал на своей странице в социальной сети Facebook заместитель руководителя аппарата премьера Тарон Чахоян, Пашинян в день митинга находился не в Ереване, а в зоне наводнения на севере страны.

Наводнение в Армении

Утром 26 мая МВД Армении сообщило, что наводнение на севере страны разрушило дороги и мосты. Были эвакуированы более 230 человек, как минимум один человек погиб. По данным дорожного департамента страны, к разрушениям привел выход из берегов реки Дебед.

В результате происшествия были отменены поезда между Тбилиси и Ереваном, а также закрыта крупная автотрасса.