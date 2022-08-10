В Японии сформирован новый состав правительства

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Свои посты в правительстве Фумио Кисиды после проведенных перестановок сохранили главы МИД и Минфина Ёсимаса Хаяси и Сюнъити Судзуки. Ясукадзу Хамада стал новым министром обороны страны.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в среду, 10 августа, объявил новый состав правительства страны. Как и ожидалось, свои должности сохранили глава МИД Ёсимаса Хаяси и министр финансов Сюнъити Судзуки. Мацуно также продолжит исполнять свои обязанности, как и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива, сообщает агентство Kyodo.
Министром обороны Японии назначен Ясукадзу Хамада, уже занимавший этот пост с 2008 по 2009 год. Ясутоси Нисимура, который до настоящего времени отвечал за меры противодействия коронавирусу и в прошлом занимал пост министра по экономическому развитию, стал министром экономики, торговли и промышленности. Он же получил должность министра, ответственного за экономические связи с Россией.
Ранее 10 августа предыдущий состав правительства ушел в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер-министр Фумио Кисида. Изначально планировалось, что кабинет министров будет реорганизован в начале сентября, накануне открытия осенней сессии парламента, однако Кисида решил ускорить перераспределение должностей на фоне снижения уровня поддержки со стороны населения.
Согласно результатам опроса телеканала NHK, которые были опубликованы ранее на этой неделе, уровень поддержки японского правительства достиг низшей точки с октября 2021 года, когда Кисида занял пост премьера.
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По предварительным данным, Либерально-демократическая партия премьера Японии Фумио Кисиды и ее партнер "Новая Комэйто" получают от 69 до 83 из 125 возможных мандатов в Палате советников.
Россия обвиняется в совершении "непростительных военных преступлений", - заявил премьер-министр Япории Фумио Кисида. Токио выслал восемь российских дипломатов.