 В Японии правящая коалиция укрепляется в верхней палате парламента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2022

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Мир

В Японии правящая коалиция укрепляется в верхней палате парламента

По предварительным данным, Либерально-демократическая партия премьера Японии Фумио Кисиды и ее партнер "Новая Комэйто" получают от 69 до 83 из 125 возможных мандатов в Палате советников.

Подсчет бюллетеней на выборах в верхнюю палату парламента Японии (Палату советников), 10 июля 2022 года

Подсчет бюллетеней на выборах в Японии

На выборах в верхнюю палату парламента Японии (Палату советников) побеждают правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьера страны Фумио Кисиды и ее партнер по коалиции "Новая Комэйто". Как сообщает вечером в воскресенье, 10 июля, японская телерадиовещательная корпорация NHK, по предварительным данным, этим партиям достанется от 69 до 83 из 125 возможных мандатов.

При этом ЛДП, членом которой являлся и убитый 8 июля экс-премьер Японии Синдзо Абэ, судя по этим данным, увеличит число своих представителей в Палате советников с нынешних 55 до 59-69 депутатов.

Выборы в Палату советников в Японии

В Японии каждые три года на выборах заново распределяется половина мест в верхней палате парламента. В этом году должна была решиться судьба 125 из 245 мандатов. На них претендовали более 500 политиков.

На долю коалиции из ЛДП и партии "Новая Комэйто" на данный момент приходится также 70 мандатов из числа тех, которые не должны были быть переданы на текущих выборах.

В отличие от ключевой нижней палаты, определяющей кандидатуру премьера и имеющей решающий голос при принятии законов или бюджета, верхняя палата не обладает реальной властью. Однако в том случае, если оппозиционные партии получают там большинство, они могут блокировать работу правительства, тормозить принятие законопроектов или одобрение финансовых актов.

Избирательные участки закрылись в Японии в 20.00 по местному времени (14.00 мск). Ожидается, что официальные результаты выборов будут объявлены в понедельник, 11 июля.

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  • День Японии в Дюссельдорфе

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  • День Японии в Дюссельдорфе

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    Автор: Максим Нелюбин


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