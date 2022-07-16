Правительство Японии рекомендовало 2 компаниям не выходить из "Сахалина-2"

Правительство Японии призвало компании Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation сохранить доли в российском проекте по производству нефти и газа "Сахалин-2" несмотря на смену оператора. Об этом сообщает газета Nikkei в субботу, 16 июля.

"У компаний уже есть доли, поэтому мы договорились, что они должны крепко их удерживать", - заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда после встречи с премьер-министром страны Фумио Кисидой.

Компании не должны добровольно отказываться от своих долей в "Сахалине-2", поскольку это может подорвать энергоснабжение страны, пишет Nikkei. При этом, отмечает издание, даже если Mitsubishi Corp. и Mitsui останутся акционерами, "нет никаких гарантий, что новый оператор продолжит поставлять сжиженный природный газ в Японию, особенно с учетом неоднократных нарушений Россией международного права во время ее вторжения в Украину".

Ситуацию осложняют санкции, введенные против России странами "большой семерки" (G7). "Есть предположение, что Россия, возможно, пытается вбить клин между Японией и Западом, вынуждая японские компании приобретать новые доли в российском бизнесе", - пишет Nikkei.

Смена оператора "Сахалин-2"

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, по которому оператор "Сахалина-2", компания "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд", где японским Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. принадлежат доли в 12,5 и 10 процентов соответственно, переходит в собственность новой компании, которую создаст российское правительство.

Такое решение объяснялось угрозой "национальным интересам и безопасности РФ" из-за нарушения обязательств "некоторыми иностранными юридическими и физическими лицами".

Акционерам старого оператора был дан месяц для решения, согласятся ли они на получение доли в новой компании. В случае отказа правительство России оценит их доли и продаст российскому юридическому лицу. Британо-голландская Shell, которой принадлежала 27,5 процента минус одна акция, уже объявил, что выходит из проекта. В Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. заявили, что примут решение после обсуждения с заинтересованными сторонами, правительством и партнерами.

В рамках проекта "Сахалин-2" был запущен первый в России завод по производству СПГ. В проект входят три буровые платформы в Охотском море, технологический комплекс на Сахалине и терминал на юге острова. "Сахалин-2" производит 10 млн тонн СПГ в год. Шесть миллионов тонн поставляются в Японию.

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