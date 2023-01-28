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Снегопады в Афганистане (Xinhua AFGHANISTAN-KABUL-SNOW SaifurahmanxSafi PUBLICATIONxNOTxINxCHN)Фото: Saifurahman Safi/Xinhua/IMAGO
ОбществоАфганистан

В Афганистане - свыше 160 погибших от холодов

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Холода в Афганистане не стихали свыше двух недель, местами температура достигала минус 33, от последствий морозов умерли 166 человек.

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Число погибших от последствий сильных холодов в Афганистане, не стихавших более двух недель - с 10 января, достигло 166. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в министерстве по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана.

Температура воздуха неоднократно опускалась до минус 33 градусов по Цельсию. Морозы сопровождались сильными снегопадами и ледяными дождями. В целом ряде районов имели место отключения электроэнергии. По оценкам местных метеорологов, нынешняя зима - "безусловно, самая холодная за последние годы".

Как отметила Всемирная организация здравоохранения, в одной из деревень в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана с 23 января от острых респираторных инфекций скончались 17 человек. По данным ВОЗ, из-за сложных погодных условий в этот район трудно добраться сотрудникам гуманитарных организаций. В качестве причин смертей в ВОЗ также назвали пожары и отравления газом, использовавшимся для обогрева помещений.

Афганистан переживает один из самых тяжелых гуманитарных кризисов

Афганистан находится в международной изоляции из-за прихода к власти радикального исламистского движения "Талибан". Страна переживает один из самых тяжелых гуманитарных кризисов. Более половины из 38 млн жителей не имеют надежного снабжения продовольствием, три млн детей регулярно сталкиваются с нехваткой продуктов питания.

Международная гуманитарная помощь Афганистану была еще больше ограничена после решения "Талибана" 24 декабря 2022 года запретить местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) принимать на работу женщин. У любой неправительственной организации, которую обвинят в несоблюдении приказа, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане, говорилось в заявлении министерства экономики. По словам его представителя, запрет коснулся более 180 организаций, входивших в координационное агентство по оказанию помощи Афганистану (ACBAR). Как отмечало агентство Reuters, гуманитарные миссии ООН часто ведут работу в Афганистане через местные организации, на которые распространяется запрет. Позднее было сделано исключение для сектора здравоохранения, и некоторые НПО возобновили работу.

"Талибан" запретил женщинам учиться в университетах

Ранее "Талибан" запретил женщинам учиться в университетах. Такое решение движение объяснило "сохранением национальных интересов", а также необходимостью изменить учебный план согласно исламским нормам.

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