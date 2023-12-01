В 19 регионах РФ более 1% беременных заражены ВИЧ

Больше всего беременных женщин с ВИЧ в 2022 году зафиксировано в Кемеровской, Тверской, Самарской и Томской областях, подсчитал проект "Если быть точным".

Эпидемия ВИЧ в 19 регионах России достигла высшей - генерализованной стадии, когда распространение инфекции выходит за пределы уязвимых групп и охватывает все слои населения. Это следует из данных, которые публикует проект "Если быть точным" в пятницу, 1 декабря, по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Как пишут аналитики проекта, стадию эпидемии определяют по доле беременных женщин с ВИЧ-инфекцией, так как проверка на ВИЧ обязательна при беременности. Если доля таких пациентов два-три года устойчиво держится на уровне 1% или выше, эпидемия считается генерализованной.

В 2022 году доля беременных женщин с ВИЧ превышала 1% в Кемеровской (2,2%), Тверской (1,9%), Самарской и Томской (по 1,8%) областях, а также в 15 других регионах. Однако статистика не учитывает прерванные беременности и случаи, когда у женщины была выявлена инфекция до беременности. Если взять их в расчет, то регионов с генерализованной эпидемией ВИЧ - 27, говорится в исследовании.

Точное число людей с ВИЧ в России неизвестно

Эксперты "Если быть точным" отмечают, что точное количество ВИЧ-инфицированных граждан в России неизвестно. При этом данные Роспотребнадзора и Минздрава, которые собирают статистику по числу людей с ВИЧ, сильно расходятся. Так, в 2022 году Роспотребнадзор сообщил о 1,2 миллиона россиян с ВИЧ, а главный внештатный специалист по ВИЧ Минздрава - сначала о 909 тысячах человек, а спустя полгода - о 887 тысячах.

За первые шесть месяцев 2023 года в России выявлено порядка 30 тысяч новых случаев инфицирования ВИЧ, за тот же период 15 тысяч пациентов скончались от вируса или иных причин, сообщил 1 декабря глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский на онлайн-семинаре по профилактике заболевания.

По словам Покровского, которого цитирует "Интерфакс", ситуация с ВИЧ в России остается весьма серьезной, поскольку "цифры довольно неприятные".

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