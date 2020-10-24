 Уволили за протесты и забастовку. Как белорусы судятся с предприятиями | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 15.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Уволили за протесты и забастовку. Как белорусы судятся с предприятиями

Сотрудники белорусских предприятий, уволенные за участие в протестах и забастовке, судятся с работодателями. В их числе "Беларуськалий", "Гродно Азот", МЭТЗ. Но пока это безуспешно.

Рабочие Беларуськалия в день забастовки 17 августа 2020 года

Рабочие "Беларуськалия" в день забастовки 17 августа 2020 года

Участников забастовок и акций протестов массово увольняют с белорусских предприятий. Экс-работники с этим не согласны и оспаривают законность увольнений в суде. DW собрала несколько историй. 

Забастовка "Беларуськалия": аресты и увольнения рабочих 

Бывшему шахтеру "Беларуськалия" и по совместительству вице-председателю Белорусского независимого профсоюза (БНП) Сергею Черкасову за активную гражданскую позицию пришлось отбыть в общей сложности более полутора месяцев административного ареста.

"Я был шахтером, присоединился к забастовке. После того, как суд признал ее незаконной, я вышел на работу, на следующий день меня арестовали. Потом было несколько административных арестов, фактически я отбывал "сутки"  с 13 сентября по 4 ноября".

Черкасова уволили с предприятия без согласования увольнения с профсоюзом, хотя это противоречит белорусскому законодательству, поскольку работник состоит в коллегиальных выборных органах профсоюза. Но это не единственное нарушение работодателя, говорит мужчина: "Некоторых работников, присоединившихся к забастовке в августе, уволили еще до того, как суд признал ее незаконной. Тем не менее ни один человек не был восстановлен на прежнем месте".

"Гродно Азот" и общенациональная забастовка: уволенные сотрудники подали в суд  

Уволенные работники судятся и с предприятием "Гродно Азот". 26 октября они одними из первых присоединились к общенациональному страйку, объявленному Светланой Тихановской. Сейчас 13 бывших "азотовцев" подали коллективный иск о незаконном, как они считают,  увольнении.

Среди уволенных - Алексей Сидор. "26-го октября я даже не пошел на рабочее место, на следующий день не стал принимать рабочее место и смену из-за неполадок оборудования. Забастовка не удалась, и я хотел в правовом поле добиться остановки работы", - вспоминает мужчина.

Начальство предложило ему уйти домой, но Сидор с помощью председателя первичной организации БНП связался с замдиректора завода, тот заверил, что все починят: "Работать я не отказывался, а лишь хотел, чтобы устранили нарушения. Но через какое-то время на замену мне пришел другой специалист, вызвали охрану, которая вывела меня с территории завода. Мне поставили прогул и уволили". Сейчас Сидор оспаривает законность своего увольнение: "Один суд мы уже проиграли, но теперь подаем апелляцию".

Страйк на МЭТЗ. Увольнения за нанесение ущерба предприятию 

Бывшего работника Минского электротехнического завода (МЭТЗ) Виталия Чичмарева также уволили за участие в забастовке  26 октября. "Статья у всех уволенных была одинаковая: за нанесение ущерба предприятию в размере не менее 3 минимальных зарплат. 16 человек оформили иски о восстановлении на работе и возмещении морального ущерба. У каждого из нас было по несколько заседаний в районном и городском суде - и прокуроры, и судьи решили в исках отказать. Но мы намерены добиваться правды дальше", - говорит Чичмарев.

Ни он, ни его коллеги не смогли ознакомиться с материалами, которые в суд прислал МЭТЗ, - их направили как документы для служебного пользования. "Бумаги нам не показали, но озвучили сумму, на которую мы якобы нанесли ущерб предприятию, - 150 тысяч белорусских рублей (более 48 тысяч евро), в нее включили маржинальный доход и утерянную прибыль. Это не соответствует понятию "ущерб", которое есть в Трудовом кодексе. По нашим подсчетам, он не мог превысить 14 тысяч белорусских рублей (4,5 тысячи евро). Если это разделить на всех участников страйка, то, выходит, что каждый нанес ущерба на сумму гораздо меньшую, чем 3 минимальные зарплаты, о которых написано в статье в наших трудовых", - аргументирует Чичмарев.

Мужчина также рассказывает, что несколько уволенных с МЭТЗ пошли на мировую с заводом: "Мировую подписали, но на работу их не взяли. Предложили записать покаянное видео, тогда, сказали, возьмут. Ребята на это не согласились".

Тюремные сроки за участие в забастовке

"Ни одного судебного заседания мы еще не выиграли - ни по восстановлению на работе, ни по снятию каких-то серьезных дисциплинарных взысканий. Закон защищает исключительно интересы нанимателя. Так, суд в Гродно не посчитал административный арест, уважительной причиной, по которой человек не смог выйти на работу", - комментирует председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.

Также, по его словам, некоторые работники предприятий, например, Белорусского металлургического завода, подержавшие забастовку, получили тюремные сроки - за "незаконные групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации". "Эти люди понесли уголовную ответственность по трудовым отношениям, что, с нашей точки зрения, просто недопустимо. Конфликт должен был рассматриваться в сфере трудового законодательства", - говорит Позняков.

Смотрите также:

  • 23 августа на улицы Минска вышли протестующие против результатов президентских выборов. По-видимому, в Беларуси снова побит рекорд численности акций протеста.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    За две недели после выборов протестующих прибавилось

    23 августа на улицы Минска вышли протестующие против результатов президентских выборов. По-видимому, в Беларуси снова побит рекорд численности акций протеста.

  • Специальная техника направляется к центру Минска.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Спецтехника наготове

    С утра к центру города, где должен был стартовать объявленный накануне "Марш новой Беларуси", начали подвозить военных и спецтехнику.

  • К середине дня центр Минска был уже перекрыт.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Оцепление

    К середине дня центр Минска был уже перекрыт.

  • Минобороны заявило, что берет под охрану и защиту мемориалы и памятники, созданные после войны. Военное ведомство и МВД пригрозили использовать армию.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Для подавления протестов готовили войска

    Минобороны заявило, что берет под охрану и защиту мемориалы и памятники, созданные после войны, и пригрозило использовать армию для подавления протестов.

  • На Площади независимости выстроились в цепь женщины, держа в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Женщина - драйвер протеста

    На Площади независимости выстроились в цепь женщины, держа в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты.

  • Почтив минутой молчания память погибших во время протестов, протестующие двинулись через весь Минск к стеле Минск - город-герой на проспекте Победителей.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Минута молчания в память о погибших

    Почтив минутой молчания память погибших во время протестов, протестующие двинулись через весь Минск к стеле "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

  • Вокруг стелы выставлено ограждение, колючая проволока и оцепление из военных.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    К стеле не приближаться!

    Приблизиться к стеле демонстранты не могли - вокруг нее было выставлено ограждение, колючая проволока и оцепление из военных.

  • Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Попытка убедить силу словом

    Некоторые протестующие пытались вступить в диалог с оцеплением, утверждая, что источником власти является народ.

  • Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Не допускать провокаций

    Однако члены Координационного совета для трансфера власти попросили демонстрантов отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - и люди их послушались.

  • Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Оппозиция хочет вернуть старую конституцию

    Координационный совет оппозиции потребовал вернуть конституцию 1994 года, ограничивающую президентские сроки. Предложено провести по этому вопросу республиканский референдум. Также совет требует отставки всего руководства МВД Беларуси и собирается инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов.

  • По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    Самая массовая акция протеста

    По различным оценкам, на улицы Минска вышли от 150 000 до 250 000 человек. Государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил лишь о 20 тысячах участников.

  • Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    В бронежилете и с автоматом

    Александр Лукашенко прилетел на вертолете к президентской резиденции, Дворцу независимости. На нем бронежилет, в руках - автомат.

  • Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали Уходи! и Саня, ты уволен!. Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Саня, ты уволен!"

    Перед резиденцией Лукашенко колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись неподалеку от оцепления, люди скандировали "Уходи!" и "Саня, ты уволен!". Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

  • 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью.

    Фотогалерея: Белорусы требуют отставки Лукашенко на акции 23 августа

    "Путь свободы"

    В тот же день в поддержку белорусов 50 тысяч жителей Литвы выстроились в цепь от Вильнюса до границы с Беларусью. Свою акцию они назвали "Путь свободы".

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 21:40

Протесты в Беларуси: кто пошел за Тихановской и ультиматум Лукашенко. DW Новости (26.10.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Забастовка против Лукашенко и реакция Запада на ситуацию в Беларуси (27.10.2020)  

Белорусы за рубежом переводят свою зарплату бастующим на родине (28.10.2020)  

Также по теме

Weißrussland | Proteste in Minsk

Забастовка в Беларуси после ультиматума Лукашенко. Кто в ней участвует? 24.10.2020

Светлана Тихановская объявила, что в случае невыполнения требований "народного ультиматума" в стране начнется национальная забастовка. Кто и как собирается бастовать в Беларуси?

Weissrussland Minsk | Proteste | Generalstreik angekündigt

Беларусь: в ходе протестов задержано более 300 человек 26.10.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 26 октября.

Belarus Präsidentschaftswahl Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja

Протесты в Беларуси: Ермошина признала, что видео Тихановской записано в ее кабинете 14.08.2020

После президентских выборов в Беларуси не прекращаются акции протеста и столкновения с силовиками. Задержаны тысячи протестующих граждан. DW следит за событиями 14 августа.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Блогеру Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение  

Как любовь поссорила Сталина с Тито  

Российский астрофизик о гостайнах, "иноагентах" и законе об образовании  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно