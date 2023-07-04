Скончался член ОПГ, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева

Рустам Ашуров скончался от полученных ран, так и не придя в сознание. Он убил двух офицеров погранслужбы, пытаясь проникнуть в Молдову.

Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, застреливший 30 июня двух офицеров погранслужбы в аэропорту Кишинева, умер от полученных при задержании ран. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы. Ашуров при задержании получил десять пулевых ранений, в больнице у него удалили часть легкого, он так и не пришел в сознание.

Ашуров прилетел в Кишинев из Турции, пытаясь найти укрытие в одной из европейских стран после того, как в Душанбе он, по данным местной полиции, в составе ОПГ принял участие в похищении первого зампредседателя АООТ "Ориенбанк" Шухрата Исматуллоева. Похищение произошло 23 июня. МВД Таджикистана объявило награду в 30 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти похищенного, однако пока это не принесло результатов.

У преступника возникли проблемы на границе

Стрельба в аэропорту началась после того, как сотрудники паспортного контроля отказали мужчине во въезде в Молдову. Иностранца решили сопроводить в стерильную зону для оформления возвращения в страну отправления, но он выхватил пистолет у полицейского и начал стрельбу.

В результате этого смертельные ранения получили два человека - сотрудники пограничной полиции и службы безопасности аэропорта, а также ранен один пассажир. Мужчина попытался забаррикадироваться в одном из помещений аэропорта с заложниками, но был ранен и задержан.

В связи с происшествием в международном аэропорту Кишинева был введен особый режим работы и усилены меры безопасности. Аэропорт вернулся к обычному режиму работы лишь днем 1 июля.

В Молдову не впустили еще 10 пассажиров рейса

Ранее ряд местных СМИ сообщал, что мужчина мог бежать из РФ в попытке уклониться от призыва в армию, но данная информация не подтвердилась. При этом глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну на пресс-конференции не подтвердил и не опроверг наличие других гражданств у нападавшего. По его словам, нет и подтверждений того, что нападавший имел связи с военными или военизированными структурами. По первоначальной информации, задержанный также не находился в международном розыске.

В беседе с DW глава полиции Молдовы заявил, что пограничникам показался подозрительным бэкграунд иностранца, это и стало причиной для более пристальной проверки. Помимо него, еще 10 пассажирам рейса не разрешили въезд на территорию страны по разным причинам. Власти устанавливают были ли они связаны со стрелком.

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