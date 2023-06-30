Два человека погибли при стрельбе в аэропорту Кишинева

Спецназ задержал вероятного стрелка в крупнейшей воздушной гавани Молдовы, сообщили в МВД. Вылет самолетов был задержан, из зданий авиаузла шла эвакуация.

Неизвестный в пятницу, 30 июня, открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, сообщают местные СМИ. В полиции подтвердили эту информацию в беседе с агентством Reuters. По его данным, в крупнейшей воздушной гавани страны задержан вылет всех рейсов, посетителей транспортного узла эвакуируют.

В ходе инцидента два человека погибли при исполнении служебных обязанностей, сообщило министерство внутренних дел Молдовы. Ранее газета Ziarul de Garda написала, что ранение получил сотрудник пограничной службы, у которого нападавший отобрал огнестрельное оружие.

Предполагаемый нападавший задержан

Стянутым к месту происшествия силам специального назначения удалось задержать вероятного стрелка, заявило МВД Молдовы . Он получил ранение, уточнило ведомство. Ранее нападавший забаррикадировался в одном из помещений транспортного узла, указывает Ziarul de Garda.

Государственные учреждения приведены в состояние повышенной готовности, подчеркнула президент Молдовы Майя Санду. Она принесла соболезнования семьям и родственникам погибших, а также добавила, что стрелком выступил иностранный гражданин, которому власти республики отказали во въезде в страну из соображений безопасности.

Во время сопровождения иностранца в стерильную зону для оформления возвращения в страну отправления, он выхватил пистолет у полицейского и выстрелил в сотрудников пограничной полиции и службы безопасности аэропорта, нанеся им смертельные ранения, говорится в официальном Telegram-канале правительства страны. Также был ранен один пассажир, сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан . По его словам, стрельбу открыл 43-летний гражданин Таджикистана.

По сведениям Ziarul de Garda, речь идет о прилетевшем из Турции мужчине. При этом некоторые местные СМИ указывают, что это российский гражданин, который был призван в армию РФ. Об этом же источник в молдавском парламенте сообщил и корреспонденту DW.

Смотрите также: