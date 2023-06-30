Успехи ВСУ на ряде направлений и иные итоги 492-го дня войны

ВСУ закрепляются на ряде направлений в Запорожской и Донецкой областях. Журналисты подтвердили гибель почти 27 000 военных РФ в Украине. Народ Украины стал лауреатом Премии имени Льва Копелева за мир.

На 492-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 30 июня, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Успехи ВСУ на ряде направлений

Украинские подразделения закрепляются на нескольких направлениях в Запорожской и Донецкой областях, сообщил Генштаб ВСУ. В частности, они продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, отмечается в заявлении в Facebook. Силы обороны Украины достигли частичного успеха на направлениях Левадное - Приютное, Малая Токмачка - Очеретоватое, Приволье - Зализнянское и закрепляются на достигнутых рубежах, указал украинский Генштаб. По его данным, ВСУ продолжают давление на силы РФ на флангах Бахмута.

Между тем на заседании ставки верховного главнокомандующего принято решение усилить северное направление. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что контрнаступление ВСУ идет медленнее ожидаемого, но не выразил удивления подобным развитием ситуации. При этом украинские военнослужащие "неуклонно, целенаправленно продвигаются, прокладывая себе путь через минные поля", отметил Милли на выступлении в Национальном пресс-клубе.

Новая военная помощь от ФРГ

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, сообщается на сайте правительства ФРГ. В него вошли радиолокационная станция среднего радиуса действия TRML-4D, три моста для мостоукладчика Biber, бронемашина для разминирования, две машины пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.

Литва представила трехлетний план поддержки ВСУ

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече в Киеве со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым представил долгосрочный план поддержки ВСУ со стороны Вильнюса. "Мы подготовили трехлетний план поддержки украинской армии, - приводит слова Анушаускаса пресс-служба Минобороны Литвы. - Мы ставим перед собой три основные цели. Во-первых, продолжать усилия для обеспечения бесперебойной военной поддержки украинских военных. Во-вторых, обеспечить реабилитацию раненых украинских солдат. В-третьих, продолжить консультации по военным реформам, начатые до войны, с целью приблизить Украину к членству в НАТО".

Литовский министр подтвердил, что последний пакет военной помощи Киеву включает в себя ракетные установки NASAMS, которые будут доставлены в Украину осенью, а также 10 бронетранспортеров М113, боеприпасы для гранатометов и 2,5 миллиона патронов - последние должны быть доставлены в Украину уже на этой неделе.

Журналисты подтверждают гибель около 27 000 военных РФ в Украине

Издание "Медиазона" совместно с Русской службой BBC и командой волонтеров подтвердили гибель почти 27 тысяч российских военнослужащих в Украине. "К 30 июня известны имена 26 801 погибшего - мы предполагаем, что реальное число может быть выше в несколько раз. За две недели в наш список добавилось 1273 имени, а число погибших на войне заключенных превысило пять тысяч человек", - сообщила "Медиазона". Кроме того, журналисты подтвердили гибель 13 военных в ходе мятежа ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина.

Украина предъявила первые подозрения в незаконном вывозе детей в РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении депутату Госдумы РФ Игорю Кастюкевичу, а также назначенным Россией в Херсоне "главе" департамента здравоохранения Вадиму Ильмиеву и главврачу херсонского дома ребенка Татьяне Завальской. Их подозревают в нарушении законов войны и причастности к депортации 48 украинских детей, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По данным спецслужбы, подозреваемые способствовали планам российских властей по насильственному перемещению детей на захваченные украинские территории. В частности, 46 несовершеннолетних были вывезены в аннексированный Крым и помещены в дом ребенка для детей с психическими заболеваниями. Профили некоторых из них затем появились на сайте правительства Московской области по вопросам усыновления, заявили в СБУ.

Расследование "НГ-Европа": Россия и оборудование из ЕС в условиях санкций

Россия в условиях войны и санкций получает из стран Евросоюза оборудование для добычи нефти и газа на сотни миллионов евро, выяснила "Новая газета. Европа". С момента введения войск РФ в Украину и по конец ноября 2022 года компании из государств ЕС поставили в Россию средства нефтедобычи на 73 млн долларов США (67 млн евро), говорится в материале. Кроме того, в РФ ввезли оборудование для строительства завода по производству сжиженного газа на Ямале на 420 млн долларов (385 млн евро), указали журналисты.

Несмотря на падение поставок российского трубопроводного газа в Европу на 85 процентов, закупки сжиженного газа у России за пять месяцев 2023 года выросли на треть, утверждают авторы расследования. Кроме того, в материале отмечается, что 67 процентов ввезенных в РФ из Евросоюза товаров для нефтедобычи подпадает под санкции. По мнению экспертов, российские компании активно пользуются юридическими лазейками.

Премия имени Льва Копелева за мир - народу Украины

Лауреатом Премии имени Льва Копелева за мир и права человека за 2023 год стал украинский народ. В его лице награда присуждена мэру Киева Виталию Кличко и его брату Владимиру Кличко, парамедику Юлии Паевской, которая три месяца провела в плену в самопровозглашенной "Донецкой народной республике", и Харьковской правозащитной группе.

"Братья Кличко, многократные чемпионы мира по боксу, борются в Украине против путинской армии, которая, нарушая все нормы международного права, ведет безжалостную войну против украинского народа. Юлия Паевская помогала раненым и спасала жизни во время осады Мариуполя, снимала события с помощью нагрудной камеры и передала отснятый видеоматериал международным журналистам. Харьковская правозащитная группа оказывает поддержку внутренним беженцам и собирает факты и свидетельства о военных преступлениях, чтобы как можно скорее привлечь преступников к суду", - отмечается в сообщении оргкомитета.

Всемирный банк выделяет Киеву почти 1,4 млрд евро

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине кредита в размере 1,5 млрд долларов США (1,37 млрд евро) под гарантии Японии. Деньги будут направлены на финансирование потребностей домашних хозяйств "новых неимущих и перемещенных лиц", поддержку осуществления реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходов государственных ресурсов, а также на развитие рыночной деятельности.

Прямые убытки от прорыва плотины КГЭС - почти 2 млрд евро

Разрушенная плотина Каховской ГЭС Фото: Maxar Technologies/REUTERS

В результате разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции Украине нанесен прямой ущерб на сумму не менее 2 млрд долларов США (1,83 млрд евро), подсчитали эксперты KSE Institute - аналитического подразделения Киевской школы экономики - совместно с офисом президента Украины, министерством экономики и министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Первая оценка экспертов свидетельствует, что только жилищный фонд страны понес убытки в размере 950 млн долларов (872 млн евро).

В зону подтопления попали около 20-30 тысяч домов в Херсонской области и более 500 домов в Николаевской области, отмечается в исследовании. Косвенные убытки могут быть еще значительно выше, поскольку осушение Каховского водохранилища остановило критически необходимую для растениеводства и овощеводства Херсонской области ирригацию, а также лишило водоснабжения ряд городов и сел в Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

HRW: И ВСУ, и ВС РФ ставят противопехотные мины

По данным правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), украинская армия, как и российская, использует запрещенные противопехотные мины. Правозащитники сообщили, что предоставили свои выводы украинскому правительству еще в мае, но до сих пор не получили ответа. Организация призвала Киев воздержаться от такой практики и расследовать применение данного вида мин. Тем самым власти Украины должны ясно дать понять, что привержены защите гражданского населения, заявил эксперт HRW Стив Гуз.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину HRW опубликовала четыре отчета, в которых задокументировано применение российскими военными противопехотных мин, что является "нарушением международного законодательства в области прав человека". В 2005 году Украина ратифицировала международный договор, запрещающий использование противопехотных мин, в том числе, в ходе военных действий. Он предполагает также уничтожение запасов этого вида оружия, указывает Reuters. Россия до сих пор не присоединилась к соглашению.

Разведка Украины: Россияне покидают ЗАЭС

Россияне постепенно уходят с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), утверждает военная разведка Украины. По сведениям Главного управления разведки Минобороны Украины, одними из первых станцию покинули трое сотрудников "Росатома", которые руководили действиями россиян на крупнейшей в Европе АЭС. Рекомендации уехать до 5 июля получили также украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом". По данным ГУР, на территории ЗАЭС и в Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей. "Персоналу, остающемуся на станции, дано указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину", - утверждает украинская разведка.

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