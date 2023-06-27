Успехи контрнаступления ВСУ и все события 489-го дня войны

ВСУ освободила больше территорий, чем РФ заняла зимой, ракетные удары РФ по Кременчугу и Краматорску, Пригожин улетел в Беларусь.

На 489-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 27 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

ВСУ впервые освободили территории, оккупированные с 2014 года

Минобороны Великобритании в ежедневной сводке обратило внимание на продвижение украинских сил в Донбассе. "Украинские десантники немного продвинулись к востоку от села Красногоровка под Донецком, которое находилось на линии разграничения с 2014 года. Это один из первых случаев, когда ВСУ - после полномасштабного вторжения в 2022 году - по всей видимости, удалось отвоевать территорию, оккупированную Россией еще с 2014 года", - отметили в британской разведке.

"Атаки ВСУ, наблюдаемые одновременно на нескольких участках фронта в Донбассе, могли привести к истощению воюющих в этом районе бойцов самопровозглашенной "ДНР" и чеченских отрядов", - также говорится в сводке ведомства.

ВСУ летом освободила больше территорий, чем РФ заняла зимой

С момента начавшегося летом контрнаступления ВСУ отвоевали больше своих территорий, чем Россия оккупировала в период "масштабного" зимнего наступления. Об этом в выступлении перед британским парламентом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров. Это больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление", - сказал британский министр.

Наступление ВСУ в Бахмуте продолжается четвертый день подряд

Украинские силы под Бахмутом продолжают наступательные действия уже четвертый день подряд, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, при планировании своих атак на востоке военные учитывали конфликт между ЧВК "Вагнер" и российскими властями. "Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенно, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день - не заходили", - написала Маляр.

Замминистра подчеркнула, что наступление на Бахмут осложняется тем фактом, что силы РФ заняли созданные ранее украинцами оборонительные позиции.

Кременчуг обстреляли в годовщину попадания ракеты в ТЦ

Полтавская область подверглась ракетному удару, зафиксировано попадание по дачному кооперативу в Кременчугском районе, сообщил губернатор Дмитрий Лунин. Это произошло в годовщину обстрела ТЦ "Амстор" в Кременчуге, в результате которого погибли 19 человек. Как и тогда, сегодняшний удар был нанесен ракетами Х-22, отметил губернатор, добавив, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, по предварительной информации, обошлось без жертв. Год назад при попадании российской ракеты в ТЦ "Амстор" в Кременчуге погибли свыше 20 человек.

Россия нанесла два ракетных удара по Краматорску

Российские войска нанесли два ракетных удара Краматорску, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание - село Беленькое", - написал он.





По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, удар произошел в районе кафе, где было "большое скопление людей". Спасатели продолжают разбор завалов. По предварительной информации, погибли двое человек, ранения получили 18, в том числе один ребенок, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Путин признал спонсирование ЧВК "Вагнер" государством

Российское государство полностью обеспечивало содержание ЧВК "Вагнер", заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны. Ранее власти неоднократно отрицали причастность к финансированию группировки.

"Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством. Из министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу", - сказал Путин. По его словам, с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание членов ЧВК "Вагнер" и стимулирующие выплаты из бюджета было выделено 86 млрд рублей и еще 110 млрд рублей на страховые выплаты.

"При этом собственник (ЧВК "Вагнер". - Ред) - компания "Конкорд" - через военторг, при всем том, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, за год получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд руб", - сказал Путин. "Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", - добавил президент.

Пригожин прилетел в Беларусь

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 27 июня прибыл в страну. "Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет", - сказал Лукашенко.

Частный самолет, который связывают с Пригожиным, приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском, сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

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ООН: РФ совершила 77 внесудебных казней в Украине

С начала вторжения в Украину на оккупированных Россией территориях были совершены внесудебные казни 77 мирных жителей, задержанных оккупационными властями. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину". Кроме того, миссия ООН зафиксировала 864 случая произвольных задержаний мирных жителей оккупационными российскими силами и 75 - со стороны украинских сил, значительная часть которых были совершены сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

США знали о подготовке мятежа Пригожина

Вашингтон поделился развединформацией о подготовке Евгением Пригожиным мятежа лишь с "избранными" союзниками, среди которых были, в частности, высокопоставленные чиновники Великобритании, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Как в США помогают ВСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Украинской же стороне эти сведения сообщили позже - из опасений, что "противники США" могут перехватить эти разговоры и Россия сочтет, что НАТО и западные союзники причастны к организации бунта, указывается в публикации. По словам источника телеканала, украинским официальным лицам "на уровне министров иностранных дел, депутатов и через послов передали", что это внутреннее дело России, и предостерегли Киев от того, чтобы воспользоваться ситуацией для нанесения удара по территории РФ.

Разведка США при этом не знала даты начала мятежа. "Он, похоже, решил действовать по своему плану после заявления Министерства обороны России 10 июня о том, что все частные военные компании, включая "Вагнер", будут принуждены подписать контракты с армией и по сути будут поглощены Министерством обороны", - предположил источник CNN.

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн долларов

В новый пакет военной помощи США Украине на 500 млн долларов войдут 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, ракеты для установок HIMARS, противотанковые комплексы с ракетами, артиллерийские снаряды, техника для уничтожения и расчистки фортификационных сооружений стрелковое оружие и 22 млн патронов к нему.

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