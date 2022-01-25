Условный срок Олегу Навальному по "санитарному делу" хотят заменить реальным

Уголовно-исполнительная инспекция внесла в Люблинский суд Москвы представление об отмене условного срока Олегу Навальному, осужденному по так называемому "санитарному делу", и замене его на реальный. Дата рассмотрения заявления еще не назначена, пишут во вторник, 25 января, "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В карточке дела на сайте суда причиной для изменения наказания брату оппозиционера Алексея Навального указаны "неисполнение возложенных обязанностей" и "уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления".

Адвокат Олега Навального Никас Параскевов в свою очередь сообщил ТАСС, что не знает мотивов замены условного срока на реальный. Комментарии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) пока не поступали.

"Санитарное дело"

"Санитарное дело" было возбуждено около года назад после акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Помимо Олега Навального, по данному делу были вынесены обвинительные приговоры главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой, пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и другим.

По версии следствия, фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку находящегося под стражей Алексея Навального, чем провоцировали людей на нарушение коронавирусных ограничений.

Согласно приговору, Олегу Навальному запрещалось в период испытательного срока менять постоянное или временное место жительства без уведомления властей, а также приходить на регистрацию в специализированный орган.

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