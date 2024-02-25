Уроженка Ирана победила на конкурсе "Мисс Германия"

Апаме Шёнауэр приехала в Германию в возрасте шести лет. По собственным словам, она намерена поддерживать женщин с миграционными корнями.

Апаме Шёнауэр (Apameh Schönauer) - 39-летняя женщина-архитектор с иранскими корнями, живущая в Берлине, - победила на конкурсе "Мисс Германия" (Miss Germany), итоги которого подвели в городе Руст федеральной земли Баден-Вюртемберг, вечером в субботу, 24 февраля.

Как заявила Шёнауэр, которая родилась в Тегеране, но живет в Германии с шестилетнего возраста, она намерена поддерживать молодых женщин с миграционными корнями. В ходе конкурса мать двоих детей не раз подчеркивала свою приверженность борьбе за права женщин с фокусом на ситуации в Иране, отмечает агентство dpa.

Указывается, что победительница конкурса Miss Germany получит награду Female Leader Award, денежная часть которой составляет 25 000 евро.

Участницы конкурса "Мисс Германия"

По данным организаторов, заявку на участие в конкурсе подали 15 000 женщин. В финале Шёнауэр удалось обойти восемь соперниц. На этот раз возрастное ограничение (39 лет) отменили. Самой старшей участнице финала - жительнице Гамбурга Миньон Коволлик (Mignon Kowollik) - 42 года.

За последние годы конкурс Miss Germany изменил свою концепцию. Ранее участницам нужно было проходить по подиуму в бикини. С 2019 года, однако, во главу угла поставили личные качества женщин, а также их "готовность проявить ответственность". Победительнице больше не надевают корону, однако лента через плечо сохранилась.

СМИ обращают внимание на различные профили финалисток текущего года. Так, 31-летняя баварка Тамара Шваб (Tamara Schwab) призналась, что вот уже два с половиной года живет с пересаженным сердцем. А 28-летняя Кристина Модржеевски (Christina Modrzejewski) из города Динслакен федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия страдает от аутоиммунного заболевания и вынуждена пользоваться в быту инвалидным креслом и ортезами.

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