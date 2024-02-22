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На конкурсе "Мисс Германия" отменили возрастное ограничение

Елена Дожина
22 февраля 2024 г.

Впервые в истории конкурса в нем могут участвовать женщины старше 39 лет. В финал "Мисс Германия"-2024 вышли 10 кандидаток. Что нужно знать о конкурсе?

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Кандидатки на титул "Мисс Германия" в 2024 году
Кандидатки на титул "Мисс Германия" в 2024 годуФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Организаторы конкурса "Мисс Германия" ("Miss Germany") решили отказаться от возрастного ограничения для участниц.

Конкурс "Мисс Германия" - без возрастного ценза

В 2023 году жительница Гамбурга Миньон Коволлик (Mignon Kowollik) не смогла попасть на отбор "Мисс Германия" из-за своего возраста - на тот момент ей был 41 год. Женщина обратилась к устроителям с просьбой пересмотреть условие, по которому участницы не могли быть старше 39 лет.  В этом году ограничение было снято, и на титул "Мисс Германия" теперь могут претендовать женщины от 18 лет.

"Решение отказаться от возрастного ценза на конкурсе "Мисс Германия" стало важным шагом, который позволит женщинам любого возраста рассказать свою историю и проявить свою индивидуальность. Мы считаем, что годы не должны быть препятствием для участия в конкурсе, и что каждая женщина, независимо от возраста, должна иметь шанс реализовать свои мечты. Внося это изменение, мы хотим побудить женщин показать, что жизнь открывает много возможностей в любом возрасте", - так прокомментировал нововведение в пресс-релизе Макс Клеммер (Max Klemmer), директор компании Miss Germany Corporation и один из главных организаторов конкурса.

Конкурс претерпел кардинальные изменения

В этом году конкурс "Мисс Германия" проводится в 97-й раз. За последние несколько лет он претерпел кардинальные изменения. Теперь в жюриприглашают только женщин. Что касается участниц, то они не должны больше соответствовать строгому модельному стандарту: рост, вес, объем талии, груди и бедер не играют решающей роли. Кандидаткам не приходится дефилировать по подиуму в бикини. И если до 2022 года для участия в финале каждая федеральная земля посылала свою "королеву красоты", то сегодня титул "Мисс Германия" может получить любая женщина (в конкурсе могут приниать участие и трансгендеры), которая является гражданкой или имеет первое место жительства в ФРГ. Главным критерием для оценки жюри стали не внешние данные, а личные качества кандидаток, их социальная активность.

Выбор "Мисс Германии" в 1958 году
Конкурс "Мисс Германии" в 1958 году, архивное фотоФото: akg-images/picture alliance

Финал конкурса пройдет 24 февраля

"Мы ищем женщин, которые берут на себя ответственность и служат примером для подражания, формируя открытое и современное общество. Мы верим в ваш потенциал - так что воспользуйтесь шансом прямо сейчас и подайте заявку на участие" - призывают организаторы на сайте конкурса, который проходит в Германии с 1927 года. В этом году было подано около 15 тысяч заявок. Но чтобы попасть в финал, нужно было пройти несколько этапов. В результате в финале оказались десять женщин. В их числе - не допущенная к конкурсу в прошлом сезоне Миньон Коволлик, которая работает сексологом. Также финалистками стали 31-летняя Тамара Шваб (Tamara Schwab), которая несколько лет назад сделали пересадку сердца, и 28-летняя Кристина Модржеевски (Christina Modrzejewski), вынужденная пользоваться электронными ортезами и инвалидной коляской из-за редкого аутоиммунного заболевания. Эти женщины хотят поделиться своими историями и привлечь внимание общественности к важным темам.

Финал шоу "Мисс Германия" состоится 24 февраля 2024 года в Europa-Park - крупнейшем парке развлечений в Германии. Победительница конкурса, женщина-лидер, которая, по мнению жюри и зрителей, способна внести вклад в будущее и стать для других источником вдохновения, получит на воплощение своих проектов стартовый капитал в размере 25 тысяч евро.

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