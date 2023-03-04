Новая "Мисс Германия" - 20-летняя Кира Гайс из Штутгарта

Кира Гайс (Kira Geiss) из Штутгарта (Баден-Вюртемберг), получившая признание за свою работу с молодежью, одержала верх в конкурсе "Мисс Германия". Победителей назвали вечером в субботу, 4 марта.

"Демократия должна стремиться продвигать молодежь", - отметила 20-летняя Гайс. Она обошла в финале девять других претенденток на титул.

Девушка рассказала со сцены, как в подростковом возрасте попала в среду, где алкоголь и наркотики были в порядке вещей. По ее словам, благодаря общению с молодежью она смогла найти в жизни другие ориентиры.

Гайс основала в Магдебурге (Саксония-Анхальт) церковную общину для молодых людей, а теперь планирует создать общенациональную молодежную платформу. На эти цели победительница конкурса получила 25 тыс. евро.

Заявки на участие в конкурсе подали 15 000 претенденток

В этом году около 15 000 женщин подали заявки на участие в конкурсе "Мисс Германия". До финала дошли лишь десять, в том числе - Заския фон Барген (Saskia von Bargen), трансгендерная женщина, которая живет с родителями и тремя младшими сестрами в деревне Фридрихсфен в Нижней Саксонии.

Первый конкурс красоты "Мисс Германия" прошел в Берлине в 1927 году. В 2019 году организаторы изменили формат. Претенденткам больше не нужно появляться на подиуме в бикини. Рост и вес не играют решающей роли. По словам члена комиссии Джил Андерт (Jil Andert), женщины должны продемонстрировать свою индивидуальность и "быть источником вдохновения", а не соответствовать модельным стандартам. В число конкурсанток зачастую входят девушки с миграционными корнями.

Победительница 2022 года выросла в бразильской фавеле

Победительницей в 2022 году стала Домитила Баррос (Domitila Barros). Она выросла в бразильской фавеле, где обучала беспризорных детей читать и писать. Позднее активистка посвятила себя защите окружающей среды и проблемам социальной справедливости.

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