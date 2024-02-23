Из-за войны дети в Украине проводят в убежищах тысячи часов

По данным ЮНИСЕФ, с начала войны украинские дети провели в укрытиях до 5000 часов. Более половины детей и подростков не имеют возможности постоянно ходить в школу, указывает Детский фонд ООН.

За почти два года войны в Украине дети в прифронтовых украинских районах провели в убежищах 3000 - 5000 часов, что соответствует примерно четырем - семи месяцам. Такие данные приводит в пятницу, 23 февраля, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) по случаю двухлетней годовщины полномасштабного вторжения России в соседнюю страну.

По подсчетам ЮНИСЕФ, вместо школьных занятий украинским детям приходилось укрываться от воздушных ударов в подвалах, бомбоубежищах, бункерах и станциях метро. Все это оказало серьезное воздействие на жизнь и психику детей и подростков, говорится в сообщении организации.

Более половины украинских детей не могут ходить в школу

Согласно данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине погибли по меньшей мере 579 детей, 1284 ребенка получили ранения. Более 3,3 миллиона детей из Украины нуждаются в гуманитарной помощи. Война также привела к серьезным нарушениям в обучении: ЮНИСЕФ указывает, что половина всех детей в Украине не имеют возможности постоянно посещать занятия в классе.

"От жестокого нападения России особенно страдают украинские дети, - приводятся в сообщении ЮНИСЕФ слова министра развития Германии Свеньи Шульце (Svenja Schulze). Она подчеркнула, что вместо того, чтобы ходить в школу, слишком многие дети вынуждены спасаться в бомбоубежищах. - Для того чтобы Украина оставалась сильной, ей нужно не только оружие. Поддержка детей и молодежи также важна для устойчивости Украины. Это касается и будущего восстановления страны. Ведь именно это поколение после школы и обучения будет восстанавливать Украину как свободную, европейскую страну. Украинцы могут рассчитывать на поддержку Германии до тех пор, пока она им необходима".

При поддержке германского Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию ЮНИСЕФ планирует и в дальнейшем оказывать миллионам детей и подростков поддержку в разрушенной войной стране. Речь, в частности, идет о помощи в восстановлении школ и детских садов, обеспечении водоснабжения, оказании медицинской и психосоциальной помощи.

По данным Детского фонда ООН, в результате военных действий в Украине были повреждены или разрушены более 3 800 учебных заведений.

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