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Умер журналист и правозащитник Николай Сванидзе

Сергей Ромашенко
12 сентября 2024 г.

По предварительным данным, Сванидзе умер от осложнений, вызванных пневмонией. В последние годы у журналиста были проблемы с легкими, он лечился в Израиле.

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Российский журналист Николай Сванидзе (фото из архива)
Николай Сванидзе (фото из архива)Фото: Grigory Sysoyev/ITAR/TASS/dpa/picture-alliance

Российский журналист и правозащитник Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет, сообщили в четверг, 12 сентября, российские СМИ. Информацию подтвердила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Согласно сообщениям, Сванидзе скончался вечером 11 сентября в своей квартире на улице Маршала Василевского в Москве. Telegram-канал Baza пишет, что предварительная причина смерти - пневмония.

В последние годы у журналиста были проблемы с легкими, он лежал в искусственной коме и лечился в Израиле.

Тележурналист, историк и правозащитник

Николай Сванидзе - тележурналист, историк и правозащитник. Он работал на российском телевидении с 1991 года. В разное время Сванидзе вел аналитические программы "Подробности", "Контрасты", "Зеркало", "Исторические хроники", "Клуб сенаторов", "Красный угол", "Исторический процесс". В 1997-1998 годах был председателем ВГТРК. В 2013-2022 годах работал на радиостанции "Серебряный дождь". Награжден премией ТЭФИ (1995) и орденом Почета (2001) за вклад в развитие российского телевидения и радиовещания.

В 2008 году Сванидзе принимал участие в создании партии "Правое дело", в 2018-м он вошел в экспертный совет "Партии перемен". В 2005-2014 годах был членом Общественной палаты России и входил в состав Совета по правам человека при президенте РФ.

В ноябре 2022 года Сванидзе был исключен из Совета по правам человека. Он связал это со своей "открытой антивоенной позицией" на фоне войны России против Украины. В декабре того же года Сванидзе был уволен с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

 

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